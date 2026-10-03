ترامپ برای ایران و یمن چه در سر دارد؟

مقامات ارشد امنیتی دولت ترامپ در کمپ دیوید برای بررسی گزینه‌های نظامی در قبال ایران و یمن نشست محرمانه ای برگزار کردند. در این جلسه، احتمال بازگشت به عملیات‌ نظامی در پی بن‌بست مذاکرات مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ رسانه آمریکایی آکسیوس نوشت: روز جمعه در نشستی محرمانه و چندساعته در کمپ دیوید، مقام‌های ارشد امنیتی دولت دونالد ترامپ، گزینه‌های واشنگتن درباره ایران و یمن را بررسی کردند؛ نشستی که در بحبوحه بن‌بست مذاکرات و افزایش احتمال ازسرگیری عملیات نظامی آمریکا علیه ایران برگزار شد.

این نشست به ریاست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شد و مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، جان رتکلیف، رئیس سیا و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند.

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این رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد که در این نشست درباره «گام‌های بعدی» در قبال ایران و یمن بحث شده و بخشی از تصمیمات نیز یا نهایی شده یا به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته است.

آکسیوس افزود که با توجه به توقف مذاکرات، ترامپ در حال بررسی بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. ترامپ نیز روز پنجشنبه درباره آینده مذاکرات گفته بود که ایران باید توافق را بپذیرد و روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره گام بعدی خود گفت: «اگر به شما بگویم، خبر بزرگی خواهد بود؛ اما خواهید دید.»

این نشست یادآور جلسه مشابهی در ژوئن ۲۰۲۵ است که تنها چند روز پیش از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار شد.

منبع: ایرنا