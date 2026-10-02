اروپا در برابر آمریکا تسلیم شد

اروپا تسلیم آمریکا شد و گروه هفت اعلام کرد که در طول چهار ماه ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل را به بازار عرضه خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ کشورهای عضو گروه ۷ با صدور بیانیه ای اعلام کردند که عملیات تزریق بزرگ و زودهنگام گازوئیل به بازار از طرف این گروه و شرکای آن انجام خواهد شد.

در بیانیه این گروه آمده است: تعهد خود را به خودداری از اعمال محدودیت بر صادرات انرژی و محصولات آن میان کشورهای گروه تکرار می‌کنیم. به ‌طور هماهنگ توسط آژانس بین‌المللی انرژی، ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل را فوراً در طول ۴ ماه عرضه خواهیم کرد.

در بیانیه گروه ۷ از از همه تولیدکنندگان خواسته شده است از اعمال تحریمی که می‌تواند تنش‌ها در بازار را تشدید کند، خودداری کنند.

گروه ۷ در بخش دیگری از بیانیه خود ادعاها علیه تهران و مسکو را تکرار کردند و گفتند که ایران باید حملات به کشورهای همسایه خود را متوقف کند و تحریم ها علیه روسیه هم ادامه خواهد یافت.

منبع: مهر