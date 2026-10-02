دست رد چین بر تحریمهای آمریکا علیه ایران
به گزارش تابناک؛ «سون لی» معاون نماینده چین در سازمان ملل در اظهاراتی با تاکید بر اینکه پکن با هدف حفظ تلاشهای دیپلماتیک و حل اختلافات مربوط به مساله هستهای ایران از طریق مذاکره با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت مخالفت کرده است، تاکید کرد: باید به حق مشروع ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای احترام گذاشته شود.
بنا بر این گزارش؛ سون لی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: پکن از دیپلماسی و راهحل سیاسی در مساله هستهای ایران حمایت میکند.
وی افزود: چین با پیشنویس قطعنامه مربوط به تمدید ماموریت هیات کارشناسان نظارت بر تحریمهای ایران مخالفت کرد چرا که معتقد است تلاشها برای بازگرداندن تحریمهای قبلی سازمان ملل علیه ایران از نظر حقوقی دارای اشکال است.
سون لی تاکید کرد که آغاز سازوکار موسوم به «بازگشت خودکار تحریمها» (اسنپبک) از نظر حقوقی و رویهای با اشکال مواجه بود.
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معاون نماینده چین در سازمان ملل با اشاره به اینکه وضعیت کنونی پیرامون مساله هستهای ایران ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای، اعمال سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران و اقدام نظامی در جریان مذاکرات با تهران است، گفت: انگلیس، فرانسه و آلمان نیز به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکردند و در واقع تمامی سازوکارهای حل اختلاف در این مسیر را به کار نگرفتهاند.
سون لی تصریح کرد: اصرار بر بازگرداندن تحریمها در شورای امنیت و پیشبرد قطعنامهای مناقشهبرانگیز، وحدت و اعتبار شورای امنیت را تضعیف و تلاشهای دیپلماتیک را مختل خواهد کرد و چین قاطعانه با چنین اقداماتی مخالف است.
وی همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل مخالفت چین، حفظ تلاشها برای دستیابی به یک راهحل سیاسی بود، تاکید کرد: تنها از طریق گفت وگو و مذاکره و رسیدگی به نگرانیهای مشروع طرفهای ذیربط، میتوان از گسترش پیامدهای منفی در حوزههای اقتصادی، انرژی و امنیت غذایی جلوگیری کرد.
معاون نماینده چین در سازمان ملل در ادامه از آمریکا، ایران و سایر طرفها خواست تا اختلافات خود را از طریق گفت وگو و مذاکره حل کنند و تاکید کرد: ادامه خصومتها میان واشنگتن و تهران به نفع هیچیک از طرفها و جامعه بینالمللی نیست.
«غلامحسین درزی» سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل متحد پیشتر با تاکید بر اینکه شورای امنیت باید از منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل پاسداری و هرگونه سیاسیکاری یا سوءاستفاده از رویههای خود پرهیز کند، هشدار داده بود: آمریکا و متحدانش بارها از رویهها و اختیارات شورا برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی کوتهبینانه سوء استفاده کردهاند.
سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه (نهم مهر) به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون موضوع حق وتو گفت: پیشنویس قطعنامه ایالات متحده (علیه ایران)، تلاشی با انگیزههای سیاسی، فاقد مبنای حقوقی و ریاکارانه برای سوءاستفاده از شورای امنیت جهت احیای «هیات کارشناسان» کمیته غیرقانونی ۱۷۳۷ بود؛ کمیتهای که فعالیت آن ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته بود.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: اقدام چین و روسیه در اعمال حق وتو، اقدامی اصولی و ضروری بود که از منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل و همچنین یکپارچگی و اقتدار این شورا در برابر سوءاستفاده از آن، دفاع کرد. ما مراتب قدردانی عمیق خود را از چین و روسیه به خاطر مواضع ثابت و اصولیشان و از سومالی و پاکستان به خاطر رأی ممتنع مسئولانهشان ابراز میداریم.
پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا برای تمدید ماموریت «هیات کارشناسان» (PoE) کمیته ۱۷۳۷ شورای امنیت ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶) ذیل دستورکار «عدم اشاعه» مطرح شد و برغم کسب ۱۱ رای مثبت با وتوی روسیه و چین تصویب نشد.
منبع: ایرنا