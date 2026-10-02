بغداد آماده میانجیگری بین ایران و آمریکا
به گزارش تابناک؛ فواد حسین در گفتوگویی با رادیو اروپای آزاد در واشنگتن گفت: من بر این باورم که هر جنگی باید پایان یابد و وقتی از پایان جنگ صحبت میکنیم، این به معنای بازگشت به دیپلماسی است. در واقع، دیپلماسی باید مسیر درست برای حل این مشکل باشد.
وی تاکید کرد: درگیری کنونی در خلیج فارس، یعنی جنگ میان آمریکا و ایران، باید پایان یابد و ما هیچ جایگزینی جز کانالهای دیپلماتیک نداریم.
وزیر خارجه عراق در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی خود از گسترش درگیری میان آمریکا و ایران به منطقه گفت: این درگیری عملا گستردهتر شده است. این فقط درگیری میان آمریکا و ایران نیست. عراق آسیب زیادی دیده و در واقع قربانی این درگیری شده است.
حسین افزود: از نظر اقتصادی نیز به دلیل بسته شدن تنگه هرمز برای مدتی، آسیب دیدیم و نتوانستیم نفت خود را صادر کنیم. در حال حاضر صادرات را انجام میدهیم، اما همچنان درباره آنچه در اطراف تنگه هرمز رخ میدهد، نگران هستیم.
وی همچنین گفت عراق چندین بار از سوی کشورهای درگیر در این مناقشه هدف حمله قرار گرفته است و ابراز امیدواری کرد این درگیری پایان یابد و صلح در منطقه برقرار شود.
وزیر خارجه عراق با اشاره به رایزنیهای مستمر خود با طرفهای ایرانی و آمریکایی و دیگر کشورها گفت: عراق همه این کشورها را تشویق میکند به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق مذاکره حل کنند. هنگامی که در نیویورک و در جریان نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل بودیم، دوری از گفتوگوها میان طرف ایرانی و آمریکایی برگزار شد و ما از این مذاکرات بسیار خوشحال بودیم، اما متاسفانه بار دیگر به توافق نرسیدند.
حسین درباره آمادگی بغداد برای میانجیگری مستقیم میان واشنگتن و تهران نیز گفت: برای میانجیگری میان دو طرف، آنها باید چنین درخواستی داشته باشند و این ایده را با شما مطرح کنند. در هر صورت، اگر با ما تماس گرفته شود، آماده هستیم.
وی افزود: فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار مناسبی برای ترتیب دادن نشست میان دو طرف قرار دارد، اما پیش از هر چیز لازم است هر دو طرف به ما نزدیک شوند.
وزیر خارجه عراق درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه پیشنهادهای اخیر ایران کافی نیست، گفت: نمیخواهم در سیاست خارجی آمریکا و ایران دخالت کنم، اما آنچه میخواهیم این است که دو کشور با یکدیگر دیدار کنند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند.
حسین در واکنش به احتمال ازسرگیری عملیات نظامی نیز گفت: فکر میکنم این نوع مشکلات از طریق اقدامات نظامی حل نخواهد شد. ما از ایده جنگ حمایت نمیکنیم و نمیخواهیم بخشی از جنگ باشیم.
وی با اشاره به تجربه عراق از جنگهای گذشته افزود: ما عراقیها از جنگها بسیار رنج بردهایم. دولت عراق در دوره صدام با کشورهای زیادی در جنگ بود و در نتیجه این جنگها، زیرساختهای عراق ویران شد و هزاران عراقی کشته شدند.
مخالف جنگ هستیم و علاقهای به جنگیدن نداریم
وی ادامه داد: میتوان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شدند و با فرهنگ جنگ آموزش دیدند. به همین دلیل، ما اساسا مخالف جنگ هستیم و علاقهای به جنگیدن نداریم. البته میخواهیم از کشورمان در برابر جنگ محافظت کنیم. به همین دلیل نمیخواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم و بار دیگر تاکید میکنیم که مناقشهها باید از طریق مذاکره حل شوند، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
حسین درباره وضعیت تنگه هرمز و آینده صادرات نفت عراق گفت: حدود دو یا سه هفته است که توانستهایم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خوشحالیم. اما در حقیقت، اگر جنگ دوباره آغاز شود، نگران هستیم؛ زیرا تنگه هرمز شاهد عملیات نظامی گسترده خواهد بود که میتواند مانع صادرات نفت ما شود و این مساله مشکل بزرگی ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد عراق تا حد زیادی به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، به معنای کاهش درآمد کشور خواهد بود و این مساله برای ما مشکل بزرگی ایجاد میکند.
وزیر خارجه عراق درباره پایان ماموریت نظامی آمریکا در این کشور و آنچه آن را لحظهای تاریخی خواند، گفت: این تحول فصل جدید در وضعیت سیاسی ما است چرا که نیروهای آمریکایی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در عراق حضور داشتند و پس از خروج، به دلیل حملات تروریستی و فعالیت گروههای مسلح، بار دیگر به عراق بازگشتند.
حسین این دوره را بخشی مهم از تاریخ عراق دانست و گفت: اکنون آنها از عراق خارج شدند. این به معنای آن نیست که سیاست یا روابط ما متفاوت خواهد شد. ما روابط خود با آمریکا را در حوزههای دیگری از جمله اقتصاد، انرژی و سیاست تقویت خواهیم کرد. همچنین قصد داریم مذاکراتی را با طرف آمریکایی آغاز کنیم تا بتوانیم به یک توافق امنیتی دوجانبه دست یابیم.
وی افزود: این یک فصل جدید در حاکمیت عراق و همچنین فصل جدیدی در روابط ما با آمریکا است.
وزیر خارجه عراق در پاسخ به پرسشی درباره توانایی بغداد برای جلوگیری از کشیده شدن گروههای مسلح به یک جنگ منطقهای دیگر گفت: در حال حاضر مذاکراتی میان نخست وزیر علی الزیدی و این گروهها در جریان است و ما با گروههای مسلح مختلف به تفاهم خوبی رسیدیم. آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت خواهند کرد. دو گروه دیگر هنوز چنین موضعی را اعلام نکردند و امیدواریم بتوانیم این مساله را از طریق گفتوگو با رهبران این گروهها حل کنیم.
منبع: ایسنا