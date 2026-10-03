حقوق ۳۰۰ میلیونی برای مدیر متخلف در بدنه وزارت رفاه/ آقای میدری، از پرونده جنجالی کفش ملی خبر دارید؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس از واگذاری یک ملک متعلق به کفش ملی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان خبر داد و درباره نحوه پرداخت وجه این معامله و انتصاب فردی با چندین پرونده مفتوح در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی، با حقوق ماهانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان، ابهاماتی را مطرح کرد.

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علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از یک پرونده عجیب و جنجالی در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: «شرکت کفش ملی ملکی در میدان قیام داشته که یکی از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت، آن را با مبلغی حدود ۴۰ میلیارد تومان واگذار کرده است. ایشان با این عنوان که اسناد ملک گم شده، پیشنهاد می‌دهد ملک در قالب صلح‌نامه واگذار شود. بر اساس اسنادی که من مشاهده کرده‌ام، این ملک به یک مجموعه غذایی به نام «هانی» واگذار شده است.

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وی ادامه داد: قاعدتاً اگر فرد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، مسئولیت واگذاری ملک کفش ملی را بر عهده داشته، باید چک‌های مربوط به این معامله در وجه شرکت کفش ملی دریافت شود. اما جالب است بدانید که یک فقره چک به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در وجه خانمی که همسر این فرد بوده، صادر شده است. همچنین چکی به مبلغ ۸ میلیارد تومان در وجه خانم دیگری صادر شده که ما در حال حاضر رد او را نداریم و مشخص نیست این خانم اکنون در چه وضعیتی قرار دارد.

حدود ۱۰ میلیارد تومان از مبلغ معامله نیز با اقدام شرکت متوقف شده و اجازه داده نشده است این چک نقد شود. ظاهراً قصد داشتند این مبلغ را نیز دریافت کنند.

حالا درباره چنین فردی که تخلف کرده است، باید پرسید آقای میدری چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ آقای ازوجی چه کاری باید انجام دهد؟ مجموعه وزارت کار و صندوق بازنشستگی در این زمینه چه مسئولیتی دارند؟ این فرد، علی‌القاعده باید برای پیگیری موضوع و رسیدگی به تخلف احتمالی، به دستگاه قضایی معرفی شود؛ زیرا تخلف بزرگی رخ داده است.

انتصاب دوباره با حقوق ۳۰۰ میلیونی

اما جالب است بدانید که همین فرد، در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مشغول به کار می شود. یعنی همین فرد را به‌عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی شرکت مهندسی جم صنعتکاران منصوب کردند؛ شرکتی که او در آن ماهانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

این شرکت نیز یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی است. بنابراین، فردی که در ماجرای کفش ملی چنین تخلفی انجام داده و این میزان پول را از مجموعه خارج کرده است، دوباره در یکی از شرکت‌های صندوق بازنشستگی به کار گرفته شده است.

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وقتی درباره سوابق این فرد پرس‌وجو کردم، متوجه شدم ده‌ها پرونده مفتوح دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر جا حضور داشته، تخلفی رخ داده و در پی آن پرونده‌ای علیه او تشکیل شده است. در خود شرکت کفش ملی نیز تخلف بزرگی علیه مجموعه صندوق بازنشستگی انجام داده، اما با این حال، دوباره او را در صندوق بازنشستگی و در شرکت مهندسی جم صنعتکاران به کار گرفته‌اند.

خضریان یادآور شد: بر اساس گزارشی که به من ارائه شده، این فرد در شرکت مهندسی جم صنعتکاران نیز مرتکب تخلفاتی شده که جلوی آن گرفته شده است. یعنی حتی پس از این اتفاق‌ها نیز از عملکرد خود پشیمان نشده و همچنان با همان رویکرد قبلی به فعالیتش ادامه داده است.

اکنون باید پرسید بانک املاک صندوق بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه آن کجاست؟ ما فعلاً یک مورد را با اسناد و مدارک کشف کرده‌ایم. اگر کسی بگوید ده‌ها مورد مشابه نیز در قالب صلح‌نامه واگذار شده و از مجموعه خارج شده است، تعجب نمی‌کنم. موردی که ما به دست آورده‌ایم، مصداقی است که اسناد آن نیز وجود دارد و اعداد و ارقامی که اعلام کردم، دقیق است.

با وجود چنین سوابقی، چگونه ممکن است این فرد دوباره در مجموعه وزارت رفاه به کار گرفته شود؟»