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عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک؛

خضریان: استیضاح میدری سیاسی نیست/ دورهمی مدیران سفارشی در شستا؛ وقتی سرمایه کارگران «مثل یخ آب می‌شود»

در آستانه بررسی پرونده استیضاح وزیر کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، علی خضریان، نماینده تهران، شائبه‌های سیاسی بودن این استیضاح را رد کرد. خضریان در گفتگو با تابناک، دلیل اصلی پیگیری نمایندگان را ناکارآمدی مدیریتی و انتصابات سفارشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۶۱
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۳۰
میدری استیضاح

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، عملکرد ضعیف و پرحاشیه میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دو سال اخیر موجب شده تا انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به شخص وزیر روزبه‌روز افزایش یابد؛ تا جایی که اکنون بحث استیضاح وزیر رفاه به طور جدی در خانه ملت مطرح و پیگیری می‌شود.

بر همین اساس، قرار است روز سه‌شنبه، ۳۱ شهریورماه، احمد میدری شخصاً در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور پیدا کند تا پرونده استیضاح وی با طرح سوالات اعضای کمیسیون بررسی شود. هرچند خروجی این جلسه اعم از قانع شدن یا نشدن اعضای کمیسیون از توضیحات وزیر، هر چه باشد، در نهایت سرنوشت استیضاح به امضای نمایندگان پای برگه استیضاح و صحن مجلس بستگی خواهد داشت.

استیضاح میدری نه سیاسی است نه جناحی

در همین راستا، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی تصویری با خبرنگار اقتصادی تابناک، با اشاره به روند پیگیری استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس و ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی، تأکید کرد که انگیزه اصلی این استیضاح، مسائل سیاسی نیست.

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خضریان در این باره گفت: «موضوع استیضاح آقای میدری، اختلاف فکری یا سیاسی نیست؛ چراکه اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت. همان‌طور که در جلسات به خود ایشان نیز عرض کردم، آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، بررسی ابعاد اقتصادی و ناکارآمدی‌های حاکم بر این وزارتخانه است تا در آینده، روایتی غیرواقعی از آنچه اکنون در حال رقم خوردن است، ارائه نشود.»

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به مأموریت‌های ذاتی این وزارتخانه افزود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پشتیبان بازنشستگان، متولی مسئله کالابرگ، رفاه، تعاون، بیمه و سلامت کارگران باشد. اما متأسفانه امروز با وزارتخانه‌ای مواجهیم که به دلایل متعددی که مهم‌ترین آن انتصابات رفاقتی و فامیلی و حاکمیت نگاه‌های سیاسی بر کارآمدی است، در حوزه‌های مختلف دچار مشکل شده است.»

بازگشت به دوران استقراض؛ تأمین اجتماعی در مسیر آب شدن

خضریان با تأکید بر لزوم مقایسه عملکردها، به بحران استقراض سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در دولت‌های قبل، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان به استقراض از بانک رفاه کارگران روی آورده بود؛ اما در دولت شهید رئیسی، این روند متوقف شد و حقوق‌ها بدون استقراض پرداخت می‌شد. اینها اعداد و ارقامی هستند که نمی‌توان در آنها شعبده‌بازی کرد.»

خضریان: استیضاح میدری سیاسی نیست/ دورهمی مدیران سفارشی در شستا؛ وقتی سرمایه کارگران «مثل یخ آب می‌شود»

وی افزود: «متأسفانه امروز دوباره سازمان تأمین اجتماعی به نقطه‌ای رسیده است که ماهانه تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان استقراض می‌کند. سرمایه کارگران و بازنشستگان در این نحوه مدیریت، مانند یخی است که در حال آب شدن است؛ با این دست‌فرمان، تا زمانی که نسل‌های فعلی به سن بازنشستگی برسند، چیزی باقی نخواهد ماند.»

بحران مدیریت در شستا و صندوق‌های بازنشستگی

نماینده تهران در ادامه به وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های تابعه اشاره کرد و گفت: «مدیریت در شستا با انتصابات کوتاه، بی‌ثبات شده است. یا مدیران به دلیل «سفارشی بودن» و ناتوانی در اداره امور، پس از مدت کوتاهی (کمتر از یک سال) مجبور به کناره‌گیری شدند، یا مدیران توانمندی که زیر بار دستورات غیرکارشناسی نمی‌روند، به سرعت عزل می‌شوند.»

خضریان: استیضاح میدری سیاسی نیست/ دورهمی مدیران سفارشی در شستا؛ وقتی سرمایه کارگران «مثل یخ آب می‌شود»

خضریان با انتقاد از رکوردشکنی در تغییرات مدیریتی تصریح کرد: «در برخی مجموعه‌ها، در طول یک سال چهار مدیرعامل یا سرپرست عوض شده است؛ یعنی هر مدیر به طور میانگین تنها یک فصل در رأس کار بوده است. این وضعیت در صندوق بازنشستگی کشوری نیز تکرار شده است.»

شاخص انتصاب مدیر؛ حرف‌شنوی از مدیرکل حوزه وزارتی

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: «سؤال اینجاست که چگونه می‌توان مجموعه‌ای به این بزرگی را با این حجم از بی‌ثباتی اداره کرد؟ در نهایت هم فردی را در رأس قرار می‌دهند که مهم‌ترین شاخصه‌اش، حرف‌شنوی محض از مدیرکل حوزه وزارتی است، نه کارآمدی. ما با مدیریتی مواجهیم که حتی اختیار عزل یک فرد را ندارد؛ چراکه اگر عزلی انجام دهد، بلافاصله باید آن را پس بگیرد و همان فرد را دوباره سر جای قبلی بنشاند. این‌گونه مدیریت، نه بر پایه کارآمدی، بلکه تنها بر پایه اطاعت‌پذیری و حرف‌شنوی شکل گرفته است و نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نداشته است.»

 

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استیضاح میدری احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی خضریان مجلس شستا صندوق بازنشستگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
30
پاسخ
نهایتاً استیضاح میشه می‌ره کنار،میشه عضو هیئت مدیره ده تا شرکت دولتی یا خصولتی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ماهی 400 میلیون هم میشه حقوقش میزنه پس جیب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
23
پاسخ
این وزارت خانه اصلا وزیر می خواد چیکار پرسنل با سی سال سابقه حقوقش به اندازه یک کارگر شهرداری هم نیست.اول مهر شده با این حقوق چطور میشه زندگی کرد آقایون مدعی.شما هم حقوق سی تومنی میگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
18
پاسخ
میدری باید استیضاح بشه چون خیلی از یارانه بگیر ها رو ایشون ناعادلانه حذف کرد ، کسی که برای مردمش کار نکنه حق نداره وزیر باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
24
پاسخ
مشکل اصلی مدیریت ضعیف و مدیران ناکارآمد و ... نیست که با استیضاح و جابجایی حل شود. مشکل اصلی سیستم غلط تامین اجتماعی است که سرمایه های چند میلیون نفر را یکجای غیر شفاف و بدون حساب و کتاب جمع کرده و زمینه ساز حیف و میل و هدر رفت آنها را فراهم کرده است.. راه حل فقط و فقط اعتماد به مردم و واگذاری سرمایه مردم به خودشان در چارچوب قوانین و مقررات کنترلی است. هیچ کس نسبت به خودش از خودش دلسوزتر نیست.
ناشناس
|
Germany
|
۰۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
13
پاسخ
اصل مسیله باید درست شود، در این وضعیت اقتصادی کسی نمی تواند کاری کند، صادرات و واردات نباشد ، برخی شرکتهای درامدزای شستا چه درآمدی خواهند داشت.؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
13
پاسخ
وزرای وفاقی همینه دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
با لج کردن وتسویه حساب شخصی بورس نابود کردن سه روزه دارایی مردم نابود ش نه جنگیه وتازه پزشکیان هم رفته امریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
18
پاسخ
این وزارت خانه را منحل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
14
پاسخ
تمامی مدیران انتصابی در زمان میدری در تبریزتوسط آقای منادی انجام شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دولت عزیزان تبریزی است دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
15
پاسخ
به نظر بنده ایشون عملکرد خوبی تو وزارت خانه نداشتند چه در انتخاب مدیران وچه از لحاظ مدیریتی وباید استیضاح وبرکنار شوند
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هیچ کدوم از مسئولین عملکرد خوبی نداشتن.
این شرایط زندگی مردم، نتیجه کدام عملکرد خوب کدام مسئول است؟!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
12
پاسخ
از نظر من ایشان کفایت وزارت ندارندانشاالله که بزودی زود استیضاح
شوند.
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