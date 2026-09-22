در آستانه بررسی پرونده استیضاح وزیر کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، علی خضریان، نماینده تهران، شائبه‌های سیاسی بودن این استیضاح را رد کرد. خضریان در گفتگو با تابناک، دلیل اصلی پیگیری نمایندگان را ناکارآمدی مدیریتی و انتصابات سفارشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، عملکرد ضعیف و پرحاشیه میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دو سال اخیر موجب شده تا انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به شخص وزیر روزبه‌روز افزایش یابد؛ تا جایی که اکنون بحث استیضاح وزیر رفاه به طور جدی در خانه ملت مطرح و پیگیری می‌شود.

بر همین اساس، قرار است روز سه‌شنبه، ۳۱ شهریورماه، احمد میدری شخصاً در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور پیدا کند تا پرونده استیضاح وی با طرح سوالات اعضای کمیسیون بررسی شود. هرچند خروجی این جلسه اعم از قانع شدن یا نشدن اعضای کمیسیون از توضیحات وزیر، هر چه باشد، در نهایت سرنوشت استیضاح به امضای نمایندگان پای برگه استیضاح و صحن مجلس بستگی خواهد داشت.

استیضاح میدری نه سیاسی است نه جناحی

در همین راستا، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی تصویری با خبرنگار اقتصادی تابناک، با اشاره به روند پیگیری استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس و ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی، تأکید کرد که انگیزه اصلی این استیضاح، مسائل سیاسی نیست.

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خضریان در این باره گفت: «موضوع استیضاح آقای میدری، اختلاف فکری یا سیاسی نیست؛ چراکه اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت. همان‌طور که در جلسات به خود ایشان نیز عرض کردم، آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، بررسی ابعاد اقتصادی و ناکارآمدی‌های حاکم بر این وزارتخانه است تا در آینده، روایتی غیرواقعی از آنچه اکنون در حال رقم خوردن است، ارائه نشود.»

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به مأموریت‌های ذاتی این وزارتخانه افزود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پشتیبان بازنشستگان، متولی مسئله کالابرگ، رفاه، تعاون، بیمه و سلامت کارگران باشد. اما متأسفانه امروز با وزارتخانه‌ای مواجهیم که به دلایل متعددی که مهم‌ترین آن انتصابات رفاقتی و فامیلی و حاکمیت نگاه‌های سیاسی بر کارآمدی است، در حوزه‌های مختلف دچار مشکل شده است.»

بازگشت به دوران استقراض؛ تأمین اجتماعی در مسیر آب شدن

خضریان با تأکید بر لزوم مقایسه عملکردها، به بحران استقراض سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در دولت‌های قبل، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان به استقراض از بانک رفاه کارگران روی آورده بود؛ اما در دولت شهید رئیسی، این روند متوقف شد و حقوق‌ها بدون استقراض پرداخت می‌شد. اینها اعداد و ارقامی هستند که نمی‌توان در آنها شعبده‌بازی کرد.»

وی افزود: «متأسفانه امروز دوباره سازمان تأمین اجتماعی به نقطه‌ای رسیده است که ماهانه تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان استقراض می‌کند. سرمایه کارگران و بازنشستگان در این نحوه مدیریت، مانند یخی است که در حال آب شدن است؛ با این دست‌فرمان، تا زمانی که نسل‌های فعلی به سن بازنشستگی برسند، چیزی باقی نخواهد ماند.»

بحران مدیریت در شستا و صندوق‌های بازنشستگی

نماینده تهران در ادامه به وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های تابعه اشاره کرد و گفت: «مدیریت در شستا با انتصابات کوتاه، بی‌ثبات شده است. یا مدیران به دلیل «سفارشی بودن» و ناتوانی در اداره امور، پس از مدت کوتاهی (کمتر از یک سال) مجبور به کناره‌گیری شدند، یا مدیران توانمندی که زیر بار دستورات غیرکارشناسی نمی‌روند، به سرعت عزل می‌شوند.»

خضریان با انتقاد از رکوردشکنی در تغییرات مدیریتی تصریح کرد: «در برخی مجموعه‌ها، در طول یک سال چهار مدیرعامل یا سرپرست عوض شده است؛ یعنی هر مدیر به طور میانگین تنها یک فصل در رأس کار بوده است. این وضعیت در صندوق بازنشستگی کشوری نیز تکرار شده است.»

شاخص انتصاب مدیر؛ حرف‌شنوی از مدیرکل حوزه وزارتی

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: «سؤال اینجاست که چگونه می‌توان مجموعه‌ای به این بزرگی را با این حجم از بی‌ثباتی اداره کرد؟ در نهایت هم فردی را در رأس قرار می‌دهند که مهم‌ترین شاخصه‌اش، حرف‌شنوی محض از مدیرکل حوزه وزارتی است، نه کارآمدی. ما با مدیریتی مواجهیم که حتی اختیار عزل یک فرد را ندارد؛ چراکه اگر عزلی انجام دهد، بلافاصله باید آن را پس بگیرد و همان فرد را دوباره سر جای قبلی بنشاند. این‌گونه مدیریت، نه بر پایه کارآمدی، بلکه تنها بر پایه اطاعت‌پذیری و حرف‌شنوی شکل گرفته است و نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نداشته است.»