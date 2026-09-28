مدیریت در ایرانول به نقطه بحرانی رسید؛ در حالی که خبر برکناری مدیرعاملِ بازنشسته رسانه‌ای شده است، افشاگری‌ علی خضریان ابعادِ تازه‌ای از استعفاهای دقیقه نود و انتصاباتِ غیرتخصصی را نمایان کرد. این نماینده مجلس با هشدار به وزیر رفاه، از طراحی‌های پشت‌پرده برای فرار از پاسخگویی در جریان استیضاح خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ ماجرای انتصاب جواد نجم‌الدین به سمت مدیرعاملی شرکت نفت ایرانول از همان ابتدا با حواشی متعددی همراه شد؛ چراکه وی از جمله مدیران بازنشسته‌ای بود که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شد. با این حال و با وجود هشدارهای مکرر سازمان بازرسی کل کشور، در نهایت پاییز سال گذشته با حمایت ویژه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نجم‌الدین بر صندلی مدیرعاملی ایرانول تکیه زد.

هرچند طی یکی دو روز اخیر خبر برکناری نجم‌الدین از مدیرعاملی ایرانول و انتصاب سرپرست جدید برای این شرکت رسانه‌ای شد، اما کماکان ابهامات متعددی پیرامون دوران مدیریت این مدیر بازنشسته و حواشی پرشمار آن پابرجاست که نیازمند ورود جدی و شفاف‌سازی نهادهای نظارتی است.

در همین رابطه و پیش از مطرح شدن ماجرای تودیع و معارفه سرپرست جدید ایرانول، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار تابناک، با اشاره به دوره پرحاشیه مدیریت نجم‌الدین در این شرکت اظهار داشت: «نسبت‌های خویشاوندی و روابط رفاقتی حاکم شده است؛ انگار اینجا ملک شخصی است، در حالی که این‌گونه نیست. بعد شما وقتی وارد همان هیئت‌مدیره‌ها می‌شوید، دقیقاً همین افراد را می‌بینید؛ افرادی که معلوم نیست با چه سازوکاری آمده‌اند و بر سر کار گذاشته شده‌اند.

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خضریان افزود: شما (تابناک) به عنوان یک خبرگزاری رسمی، بعضی از این افراد را دعوت کنید و با آن‌ها مصاحبه بگیرید؛ در کنار آن، متصدیان سوپرمارکت‌های محلی را هم دعوت کنید. آن‌ها که شرکت‌داریِ بزرگ نمی‌کنند، بلکه متناسب با وسع خود و در سطح یک محله، یک سوپرمارکت را اداره می‌کنند و علی‌القاعده باید در همان حد اطلاعات داشته باشند. اما این افرادی که شرکت‌های بزرگ به دستشان سپرده شده، اطلاعاتشان در حوزه شرکت‌داری بعضاً حتی از همان سوپرمارکت‌دارِ محل شما هم کمتر است؛ یعنی سابقه که ندارند هیچ، اطلاعات و دانشی هم در این زمینه ندارند و همین ناکارآمدی، ما را به این نقطه رسانده است.

بحران «ارابه گشت سبز» روی میز میدری!

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه اظهار داشت: به عنوان نمونه، شرکت «ارابه گشت سبز»؛ یک نفر به من بگوید این شرکت امروز چطور به نقطه‌ای رسیده که عاملیت فروش ایرانول به آن واگذار شده است؟ این مجموعه اصلاً قبلاً چه کاری انجام داده و چه سابقه‌ای داشته است؟ شرکتی که وقتی اسامی افرادش را می‌بینید، همه با هم نسبت خویشاوندی دارند؛ چطور شما عاملیت فروش را به این‌ها واگذار کردید؟

آقای میدری؛ شرکت «ارابه گشت سبز» چطور به نقطه‌ای رسید که عاملیت فروش ایرانول به آن واگذار شد؟ قبلاً چه کاری انجام داده و چه سابقه‌ای داشته؟ شرکتی که همه با هم نسبت خویشاوندی دارند؛ چطور شما عاملیت فروش را به این‌ها واگذار کردید؟

من می‌خواهم به آقای میدری عرض کنم این‌طور نیست که مجلس نسبت به این اتفاقات بی‌اطلاع باشد. من این موضوع را به عنوان یک خبر عرض می‌کنم: ماجرای این شرکتِ “ارابه گشت سبز” آن‌قدر افتضاح به بار آورده که همین اخیراً مدیرعامل تاپیکو، آقای نجم‌الدین را صدا زده و گفته‌اند: فلانی بیا و برای اینکه اگر موقع استیضاح کسی این ماجرا را مطرح کرد بگوییم با او برخورد شده، استعفایی پیش ما بگذار تا بگوییم برخورد صورت گرفته است!

بی توجهی میدری به توصیه امام شهید

می‌خواهم بگویم ما از طراحی‌های پشت پرده شما هم کاملاً باخبریم. اگر این موضوع تخلف بود، باید پیش از این‌ها با آن برخورد می‌کردید. بحث امروز و دیروز نیست؛ استیضاح آقای میدری مدت‌هاست در دستور کار مجلس قرار دارد. با وساطت‌ امام شهید گفتند ایشان برود و دو برابر کار کند و دوباره به او فرصت داده شود؛ مجلس هم این فرصت‌ها را داد، اما ظاهراً ایشان برعکس، دو برابر کشور را دچار مشکلات و چالش‌های اقتصادی کرده است.»