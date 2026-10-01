به گزارش تابناک؛ حمله کمک‌خلبان به خلبان، طبق تحقیقات اولیه عربستان، علت حادثه هواپیمای فلای‌دبی اعلام شده است؛ این هواپیما پیش‌تر در فرودگاه تبوک فرود اضطراری داشت.

بر اساس اعلام وزارت کشور عربستان، خلبان و کمک‌خلبان این هواپیما صبح پنج‌شنبه پس از بهبود وضعیت جسمانی، همراه با یک تیم امنیتی اماراتی، عربستان را به مقصد ابوظبی ترک کردند.

وزارت کشور عربستان همچنین اعلام کرد که تحقیقات درباره این حادثه توسط نهادهای تخصصی این کشور و با مشارکت یک تیم فنی از امارات انجام شده است.

این گزارش در حالی منتشر شده است که پیشتر رسانه‌های مختلف درباره علت فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی در فرودگاه تبوک و جزئیات رخداد داخل هواپیما گزارش‌های متفاوتی منتشر کرده بودند.

هواپیمای مذکور در مسیر ابوظبی به تل‌آویو ناچار به فرود اضظراری در فرودگاه تبوک عربستان شده بود.