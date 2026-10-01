پیشنهاد عراقچی برای بازگشت بازرسان آژانس به ایران
عراقچی پیشنهاد داد در ازای کاهش تحریمها، امکان بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای آسیبدیده ایران فراهم شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۸۳| |
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بلومبرگ مدعی شد: عراقچی پیشنهاد بازگشت بازرسان هستهای را مطرح کرده است
به گزارش تابناک، بلومبرگ گزارش داده عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در رایزنیهای خصوصی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، پیشنهاد داده است در مقابل کاهش تحریمها، زمینه بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای آسیبدیده ایران فراهم شود.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که آژانس هنوز به برخی تأسیسات آسیبدیده، از جمله نطنز، فردو و اصفهان، دسترسی کامل ندارد. رافائل گروسی نیز اخیراً گفته در صورت وجود اراده سیاسی، فعالیتهای نظارتی آژانس میتواند بهسرعت از سر گرفته شود.
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