گزارشاتی از حملات هوایی به مناطقی در افغانستان
منابع خبری روز پنجشنبه مدعی شدند که حملات هوایی علیه ولایت هلمند افغانستان انجام گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۹۴| |
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به گزارش تابناک، منابع خبری گزارش دادهاند که صدای انفجارهای مهیب در سراسر ولایت هلمند شنیده شده است.
این منابع همچنین اعلام کردند که این حملات منطقه گرمسیر واقع در ولایت هلمند را هدف قرار داده است.
گزارشات غیررسمی حاکی از آن است که در دست کم ۴ غیرنظامی در جریان این حملات کشته و ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
منبع: ایسنا
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