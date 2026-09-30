یاوهگویی دبیرکل ناتو: اروپا باید به ایران حمله میکرد
دبیرکل ناتو در اظهاراتی ضد ایرانی گفت که کشورهای اروپایی توان از بین بردن ظرفیت اتمی ایران را نداشتند اما شاید طی ۱۰ سال آینده این توانایی را کسب کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۶۲| |
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به گزارش تابناک، مارک روته، دبیر کل ناتو در یک نشست تاکید کرد: بیایید واقعیت را بپذیریم؛ اروپا توانایی از بین بردن ظرفیت هستهای ایران را نداشت. طی ۱۰ سال آینده میتوانیم این توانایی را به دست آوریم و باید هم چنین کنیم.
وی مدعی شد که اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ضروری بود.
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