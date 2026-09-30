اعلام خروج آخرین نیروهای آمریکایی در عراق از سوی ترامپ

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی با ابراز خرسندی از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق مدعی شد: ما عراق را در حالی ترک می‌کنیم که نخست‌ وزیری فوق‌العاده بر سر کار است. خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، پایان‌ بخش حضور نظامی‌ است که سال‌ ها پیش آغاز شده بود. من بر سر دوراهی مانده بودم: ماندن در عراق یا ترک آنجا. تصمیم گرفتم که زمان بازگشت آمریکایی‌ها به خانه فرا رسیده است.

وی سپس با تکرار عادت خودستایی اش، ادعا کرد: مأموریتی روشن تعیین کردم، ابزارهای لازم برای انجام آن را در اختیار فرماندهانمان قرار دادم و اجازه ندادم که حضوری موقت به حضوری دائمی بدل شود. امروز روزی بزرگ برای آمریکا، پیروزی‌ برای ایالات متحده و عراق، و پیروزی‌ قاطع بر داعش است! برخلاف روند خروج از افغانستان، فرایند عقب‌نشینی نیروها و تجهیزات از اربیل به شکلی منظم در حال انجام است!

این در حالی است که بر اساس اعلام محافل رسانه ای عراق، آمریکا ظاهرا تجهیزات خود را از عراق خارج کرده، اما در عمل مأموریت های پلید خود را به روش های دیگر در این کشور پیگیری می کند.

از سوی دیگر، ادعای پیروزی آمریکا بر تروریست های مصنوع محور غربی- عبری- عربی در حالی است که خود وی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، دولت دموکرات ها در کشورش را مسئول و مسبب خلق این تروریست ها خوانده بود و این واقعیت را افشا کرد.

منبع: مهر