En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اعلام خروج آخرین نیروهای آمریکایی در عراق از سوی ترامپ

رئیس‌ جمهور آمریکا با ابراز خرسندی مدعی شد: آخرین نیروهای آمریکایی در حال ترک [عراق] هستند.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۵۷
| |
682 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی با ابراز خرسندی از خروج  آخرین نیروهای آمریکایی از عراق مدعی شد: ما عراق را در حالی ترک می‌کنیم که نخست‌ وزیری فوق‌العاده بر سر کار است. خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، پایان‌ بخش حضور نظامی‌ است که سال‌ ها پیش آغاز شده بود. من بر سر دوراهی مانده بودم: ماندن در عراق یا ترک آنجا. تصمیم گرفتم که زمان بازگشت آمریکایی‌ها به خانه فرا رسیده است.

وی سپس با تکرار عادت خودستایی اش، ادعا کرد: مأموریتی روشن تعیین کردم، ابزارهای لازم برای انجام آن را در اختیار فرماندهانمان قرار دادم و اجازه ندادم که حضوری موقت به حضوری دائمی بدل شود. امروز روزی بزرگ برای آمریکا، پیروزی‌ برای ایالات متحده و عراق، و پیروزی‌ قاطع بر داعش است! برخلاف روند خروج از افغانستان، فرایند عقب‌نشینی نیروها و تجهیزات از اربیل به شکلی منظم در حال انجام است!

این در حالی است که بر اساس اعلام محافل رسانه ای عراق، آمریکا ظاهرا تجهیزات خود را از عراق خارج کرده، اما در عمل مأموریت های پلید خود را به روش های دیگر در این کشور پیگیری می کند.

از سوی دیگر، ادعای پیروزی آمریکا بر تروریست های مصنوع محور غربی- عبری- عربی در حالی است که خود وی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، دولت دموکرات ها در کشورش را مسئول و مسبب خلق این تروریست ها خوانده بود و این واقعیت را افشا کرد.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ عراق نیروهای آمریکایی خروج نیروها
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توافق بغداد و آمریکا برای پایان بحران ارز در عراق
پایان حضور نظامی آمریکا در عراق
پایان ۱۲ سال حضور نظامی ایتالیا در عراق
آمریکا رسماً عراق را ترک کرد!
وزیر خارجه عراق به آمریکا رفت
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۴ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rML
tabnak.ir/005rML