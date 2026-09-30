به گزارش تابناک، نتانیاهو و بن زاید درباره حادثه پرواز «فلای‌دبی» رایزنی کردند.

شبکه «کان» اسرائیل از برقراری تماس تلفنی میان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و حاکم امارات متحده عربی در پی فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی در عربستان خبر داد.

تل‌آویو با ادعای «عملیاتی تروریستی» بودن این رخداد، در حال پیگیری ابعاد امنیتی این پرونده است.

رسانه های عبری پیش از این اعلام کردند که نتانیاهو و ترامپ قرار است درباره این حادثه گفتگوی تلفنی کنند.

منبع: تسنیم