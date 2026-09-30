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واکنش نتانیاهو به حادثه امنیتی در پرواز فلای دبی

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، حادثه صبح امروز در پرواز شرکت فلای‌ دبی را بسیار خطرناک توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۴۵
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نتانیاهو

به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، حادثه صبح امروز در پرواز شرکت فلای‌ دبی را یک حادثه امنیتی بسیار خطرناک توصیف کرد.

نتانیاهو اعلام کرد خلبانی که به همکار خود با چاقو حمله کرده، هم‌ اکنون در عربستان تحت بازجویی قرار دارد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد که به نهادهای امنیتی دستور داده است برای مقابله با تهدیدهای احتمالی مشابه در آینده آماده باشند.

نتانیاهو، تصریح کرد که فردی که از او به عنوان عامل تلاش برای ربایش هواپیما یاد شده، در حال حاضر در اختیار مقامات عربستان بوده و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

شرکت فلای دبی نیز اعلام کرد که همه مسافران و خدمه هواپیمای این شرکت در سلامت هستند.

این شرکت با اشاره به درگیری در این پرواز، بیان کرد که خدمه هواپیما توانستند با تغییر مسیر هواپیما و نشاندن آن در فرودگاه تبوک عربستان، امنیت آن را تامین کنند.

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اسرائیل نتانیاهو هواپیما خلبان امارات تل آویو فلای دبی
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