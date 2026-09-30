مذاکرات نیویورک مسیر گفتوگو را باز نگه میدارد
خبرنگار الجزیره در ارزیابی مذاکرات ایران و آمریکا گفت: در چنین مذاکراتی طرفها معمولاً با یک «نه» ساده پاسخ نمیدهند و در مقابل پیشنهادها، طرحها و شروط تازهای مطرح میشود.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۴۰| |
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به گزارش تابناک، خبرنگار الجزیره در ارزیابی مذاکرات ایران و آمریکا گفت: در چنین مذاکراتی طرفها معمولاً با یک «نه» ساده پاسخ نمیدهند و در مقابل پیشنهادها، طرحها و شروط تازهای مطرح میشود.
به گفته او، مذاکرهکننده ایرانی ممکن است خواستههای واشنگتن را زیادهخواهانه بداند و معتقد باشد این مطالبات، خواستههای تهران را تأمین نمیکند.
الجزیره گزارش داده گفتوگوهای غیرمستقیم با میانجیگری قطر ادامه دارد و دو طرف همچنان بر سر ترتیب اقدامات و موضوعات مورد مذاکره اختلاف دارند؛ با این حال، کانال دیپلماتیک هنوز بسته نشده است.
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