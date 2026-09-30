اندی برنهام با انتقاد دوباره از برگزیت، گفت لندن باید گزینه‌های مختلف برای آینده روابطش با اتحادیه اروپا، از جمله پیوستن مجدد به این اتحادیه، را بررسی کند.

به گزارش تابناک به نقل از بی بی سی، نخست‌وزیر انگلیس اندی برنهام امروز گفت که این کشور باید گزینه‌های مربوط به رابطه آینده خود با اتحادیه اروپا از جمله پیوستن دوباره به این اتحادیه را بررسی کند.

او همچنین بار دیگر بر این موضع تاکید کرد که برگزیت بیش از آنکه برای لندن سود داشته، به آن آسیب وارد کرده است.

برنهام در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، از ماندن این کشور در این اتحادیه حمایت کرده بود.

نخست‌وزیر انگلیس سه‌شنبه هم در کنفرانس سالانه حزب کارگر گفت که خروج لندن از این اتحادیه نتوانست وعده حامیان برگزیت برای «پس گرفتن کنترل» را محقق کند و در عوض، این کشور را ضعیف‌تر کرده است؛ به‌ویژه در حوزه اقتصاد و در مواجهه با مهاجرت.

برنهام در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی بار دیگر گفت انگلیس باید چند گزینه را برای رابطه آینده خود با اتحادیه اروپا بررسی کند؛ از جمله نه‌تنها عضویت کامل در اتحادیه اروپا، بلکه پیوستن دوباره به بازار واحد اروپا یا اتحادیه گمرکی.

وی افزود «می‌توانیم در همین وضعیت باقی بمانیم. اگر مردم فکر می‌کنند این جایگاه مناسبی برای ماندن است، قطعاً این هم یک گزینه است». او سپس به گزینه‌های دیگری اشاره کرد که یکی از آنها این بود که «تا آخر راه برویم»؛ یعنی در نهایت انگلیس دوباره به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآید.

اظهاراتی که به گزارش رویترز، بار دیگر بحثی اختلاف‌برانگیز را شعله‌ور کرده است؛ بحثی که طی ۱۰ سال گذشته این کشور را دچار شکاف کرده است.

برنهام پیش‌تر هم گفته بود که مایل است انگلیس در طول دوران زندگی او دوباره به اتحادیه اروپا بپیوندد و معتقد است این کشور نمی‌تواند یک دهه دیگر درگیر بلاتکلیفی درباره روابطش با اروپا باشد.

انگلیس در سال ۲۰۱۶ پس از بیش از چهار دهه عضویت، به خروج از اتحادیه اروپا رأی داد.