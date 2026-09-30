حمله وقیحانه وزیر اسرائیل به ایران پس از حادثه فلایدبی
به گزارش تابناک؛بنگویر، وزیر تروریست امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به ماجرای امروز پرواز فلایدوبی از امارات به سرزمینهای اشغالی گفت که یک نفر میخواسته ۱۸۰ اسرائیلی را بکشد! آنها تروریستند و نباید به آنها رحم کرد.
او در توئیت خود به ایران و لبنان و کرانهباختری و غزه هم اشاره کرده و گفته است که باید در برابر اینها به پیروزی کامل برسیم!
اوج وقاحت یک اسرائیلی همینجاست که ظرف کمتر از ۳ سال بیش از ۱۰۰ هزار نفر را سلّاخی کردهاند و میلیونها نفر را آواره ساختهاند؛ صدها هزار و میلیونها نفری که در بینشان زنان و کودکان بیشماری هم دیده میشود.
آنوقت به جای آنکه به تروریست بودن خود و آباءشان اشاره کنند، به پروازی اشاره میکنند که حتی یک نفر هم در آن کشته نشده است!
به نظر میرسد که جهان بار دیگر با یک توطئه پرچم دروغین مشابه ۱۱ سپتامبر مواجه است؛ سالها پس از ۱۱ سپتامبر گمانههای بسیاری به میان آمد که پشت پرده اصلی ماجرا احتمالاً اسرائیلیها بودهاند تا آمریکا را به جنگ بزرگ در خاورمیانه بکشانند؛ ولی این بار ماجرا ظاهراً کمی شفافتر هم به نظر میرسد.
منبع: تسنیم