پشت پرده فروش BYD آرین لیلا
فروش بیسروصدای BYD؛ خودروهای آرین لیلا به چه کسانی رسید؟
یک فروش محدود، چند ثبتنام ردشده و پرسشهایی که هنوز پاسخ روشنی ندارند.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۰۷| |
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به گزارش خبرنگار خودرو تابناک؛یک فروش بی سروصدا، تعدادی ثبتنام ردشده و یک سؤال ساده؛ خودروهای BYD آرین لیلا در نهایت به چه کسانی رسید؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد، برنده شدن در یک طرح فروش خودرو را به امتیازی چندصد میلیونی و گاه میلیاردی تبدیل کرده است.
شرکت آرین لیلا، یکی از چندین شرکت عرضهکننده محصولات BYD در ایران، روز گذشته دو محصول این خودروساز چینی را در شرایطی به فروش گذاشت که پیش از آغاز ثبتنام، اطلاعرسانی عمومی گستردهای درباره آن دیده نشد و اطلاعیه فروش نسبتا ناقصی از طریق وبسایت شرکت منتشر شد.
با این حال تعدادی از متقاضیان از آغاز فروش مطلع شدند، وارد سامانه شدند و اطلاعات خود را ثبت کردند. بر اساس گزارشهای رسیده، ثبتنام اولیه برخی از این افراد در ادامه رد شده است؛ بیآنکه توضیح روشنی درباره علت رد درخواست، ظرفیت دقیق فروش، تعداد متقاضیان واجد شرایط یا سازوکار نهایی انتخاب خریداران منتشر شود.
اینکه پس از این طرح فروش سؤالها و ابهامات زیادی هنوز روشن نشده است و مشخص نیست چند دستگاه خودرو عرضه شد؟ چند نفر ثبتنام کردند؟ چه تعداد تأیید و چه تعداد رد شدند؟ ملاک رد ثبتنام چه بود؟ و اگر تقاضا بیش از ظرفیت بوده، انتخاب نهایی خریداران چگونه انجام شده است؟
بررسی اطلاعات منتشرشده درباره این شرکت نشان میدهد آرین لیلا با خانواده سعیدی مرتبط است. این خانواده مالک و سهامدار مجموعهای از شرکتهای صنعتی و تجاری مانند آرین شیمی، آرین سعید موتور، آرین آتیه، آرین برد، آرین راهبرد و مجموعههای فعال در صنعت MDF و... است.
ذکر این ساختار در این گزارش نه به معنای نسبت دادن عملکرد سایر شرکتها به آرین لیلاست و نه دلیلی برای قضاوت درباره فعالیت اقتصادی خانواده سعیدی. اما وقتی موضوع، بررسی شیوه فروش یک شرکت و تصمیماتی است که مستقیماً توسط مالکان و مدیران آن اتخاذ میشود، شناخت ساختار مالکیت و مجموعه اقتصادی پشت شرکت بخشی از اطلاعات ضروری برای مخاطب است. به بیان سادهتر آرین لیلا را نمیتوان جدا از ساختاری دید که مالکان و مدیران آن در آن فعالیت دارند. مسئولیت توضیح درباره شیوه فروش اخیر نیز در نهایت متوجه همین شرکت، مدیران و صاحبان آن است؛ بهویژه وقتی تعدادی از متقاضیان میگویند پس از ثبت اطلاعات، درخواستشان بدون ارائه توضیح روشن رد شده است.
بازار مکاره خودروی ایران سالهاست با شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد مواجه است. در برخی خودروهای وارداتی، این اختلاف به اندازهای است که خودِ امکان خرید خودرو از شرکت، به یک رانت و امتیاز تبدیل میشود.
در چنین شرایطی فروشهایی که اطلاعرسانی محدودی دارند یا جزئیات فرآیند انتخاب مشتری در آنها روشن نیست، بهطور طبیعی با حساسیت بیشتری دنبال میشوند.
این موضوع بهخودیخود به معنای وقوع تخلف در فروش اخیر آرین لیلا نیست و برای هر ادعایی درباره واگذاری خودرو به افراد خاص یا وابسته، سند لازم است. اما نبود اطلاعات کافی درباره فرآیند تخصیص، زمینه شکلگیری چنین پرسشهایی را فراهم میکند.
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