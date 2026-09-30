مهدی خطیبی مدیر عامل گروه صنعتی هپکو شد 

به گزارش تابناک؛ طی حکمی از سوی غلامحسین محمدی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، مهدی خطیبی مدیر عامل گروه صنعتی تولید تجهیزات سنگین، هپکو شد.

از سوابق وی می توان به عضو هیات مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مشاور اقتصادی وزیر ورزش و جوانان، مشاور عالی رییس هیات عامل ایدرو، مشاور عالی مدیرعامل فولاد شرق، عضو هیات مدیره شرکت توسعه اماکن ورزشی ، موسس و عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران خودرو، موسس و عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ شهر، موسس و عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ ایرانیان، موسس و عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو، رییس گروه برنامه ریزی گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس هیات مدیره شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ، عضو هیات مدیره و مدیرعامل صنایع خودرو سازی اَورین (نمایندگی انحصاری MAN در ایران)، مشاور عالی سازمان توانمند سازی نیرو های مسلح، موسس و رییس هیات مدیره پخش سفیر (وزارت دفاع) اشاره کرد.