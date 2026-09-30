شکار پهپاد ۱۱ میلیون دلاری عربستان توسط یمن

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارلله از انهدام یک پهپاد جاسوسی و شناسایی مدل اسکن ایگل (ScanEagle) متعلق به ارتش سعودی و ساخت شرکت بوئینگ در آسمان استان صعده خبر داد.

به گزارش تابناک؛ یک عضو ارشد جنبش انصارالله از سرنگونی یک پهپاد شناسایی «اسکن ایگل» در آسمان استان صعده خبر داد.

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی «اسکن ایگل» متعلق به ارتش سعودی در آسمان استان صعده خبر داد.

گفتنی است؛ این پهپاد 11.25 میلیون دلار ارزش دارد.

در این راستا سرنگونی جنگنده‌ها و پهپادهای ارتش سعودی توسط پدافند یمن موجب شده است تا ریاض دستکم در حملات خود علیه مناطق شمالی یمن به جای جنگنده از موشک و راکت استنفاده کند.

ساعاتی پیش شبکه المسیره خبر داد که ارتش عربستان سعودی در عرض یک ساعت، 7 بار شهرستان «سحار» واقع در استان صعده را هدف حمله موشکی قرار داده است.

منبع: تسنیم