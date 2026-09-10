سرنگونی پهپاد جاسوسی عربستان توسط انصارالله

به گزارش تابناک؛ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن (وابسته به انصارالله)، اعلام کرد که پدافند هوایی صنعاء یک فروند پهپاد جاسوسی مسلح سعودی از نوع «Karayel» را در آسمان استان حجه رهگیری و سرنگون کرده است. این پهپاد در حال انجام مأموریت‌های خصمانه بود

به گزارش سایت النشره، یحیی سریع افزود: عملیات اسقاط با استفاده از تسلیحات مناسب و به شکل مستقیم انجام شد.

او در ادامه نیز بر آمادگی پدافند هوایی یمن برای مقابله با هرگونه تجاوز یا تحرکات خصمانه‌ای که حاکمیت ملی آن را به خطر بیندازد، تاکید کرد.

منبع: ایسنا