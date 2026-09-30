چگونه محاصره هوایی را خنثی کنیم؟
به گزارش تابناک؛ متأسفانه بسیاری از دولتها به دلایل مختلف در برابر قلدری آمریکا تسلیم میشوند و احتمال پیدایش مشکلات بیشتری در حمل و نقل برای ایران در اثر محاصره هوائی وجود دارد لازم است مسئولان کشورمان با اقدامات متنوع آثار این محاصره را کاهش دهند.
به گزارش عصر ایران، دیپلماسی ضدمحاصره هوائی ما باید بشدت فعال شود تا بتوانیم از امتیازاتی که در کشورهای همسایه داریم حداکثر بهرهبرداری را به عمل آوریم.
دیپلماسی ضدمحاصره؛ راهکار مقابله با فشارها
- خوشبختانه مردم اکثر کشورهای همسایه ما گرایش شدیدی به ایران دارند و علاوه بر این به دلیل روابط عاطفی، تعاملات معنوی، نیازهای اقتصادی و طبی که میان آنها با ایران وجود دارد محاصره هوائی ایران را برنمیتابند و به دولتهای خود برای مقاومت در برابر فشار آمریکا فشار وارد میکنند.
- این واقعیت را این روزها در عراق شاهد هستیم و میبینیم که مردم عراق در شهرهای مختلف با تظاهرات علیه بسته شدن فرودگاهها بر روی خطوط هوائی ایران خواستار لغو این تصمیم میشوند.
- همین زمینه در سایر کشورهای همسایه نیز وجود دارد و درست در همین نقطه است که دیپلماسی ضدمحاصره میتواند کاربرد داشته باشد و توطئه آمریکا را خنثی کند.
- ایران باید به سرعت راهها و پایانههای مرزی زمینی خود را در تمام مرزها تقویت کند و با ایجاد تسهیلات در گمرکات و ناوگان حمل و نقل زمینی، دسترسیها را چه برای مسافران و چه برای کالاها آسان و روان کند تا از این طریق کاستیهای ناشی از محاصره هوائی تا حدودی جبران شود.
متن کامل یادداشت را می توانید در ادامه بخوانید.
محاصره هوائی ایران که این روزها به یکی از ابزارهای فشار اقتصادی آمریکا بر کشورمان تبدیل شده، با اینکه واقعه جدیدی نیست ولی چون اینبار دارای ابعاد گستردهتری است باید با دقت و هوشمندی بطور همهجانبه مورد توجه قرار گیرد و با آن به نحو مؤثری مقابله شود.
در طول دهههای گذشته، تحریمهای مختلف غرب به ویژه آمریکا شامل قطعات یدکی، خدمات و در مواردی ممانعت از فعالیت بعضی از خطوط هوائی ایران به تعدادی از کشورها شده بودند که آنها را هم میتوان نوعی محاصره هوائی دانست. تفاوت آن اقدامات با آنچه اکنون در حال انجام است اینست که علاوه بر تحریم قطعات یدکی و خدمات هوائی و فرودگاهی، فشار بر کشورها برای بستن آسمان خود بر روی خطوط هوائی ایران و همینطور لغو پروازها از مبدأ ایران و به مقصد ایران نیز اِعمال میشود.
این فشار به دلیل اینکه آمریکا آنها را برخلاف مقررات هوانوردی جهانی و به صورت یکجانبه اعمال میکند کاملاً غیرقانونی است و دولتها میتوانند با استناد به مقررات بینالمللی موجود، زیر بار این فشار نروند و روابط هوانوردی خود را با ایران مانند گذشته حفظ کنند و ادامه دهند کمااینکه هماکنون نیز علیرغم بسته شدن آسمان و فرودگاههای تعدادی از کشورها به روی پروازهای ایرانی تعدادی دیگر از کشورها زیر بار فشار آمریکا نرفتند و پروازهای خطوط هوائی ایران به آن کشورها ادامه دارد.
با این حال، از آنجا که متأسفانه بسیاری از دولتها به دلایل مختلف در برابر قلدری آمریکا تسلیم میشوند و احتمال پیدایش مشکلات بیشتری در حمل و نقل برای ایران در اثر محاصره هوائی وجود دارد لازم است مسئولان کشورمان با اقدامات متنوع آثار این محاصره را کاهش دهند. این اقدامات برای اینکه مؤثر باشند حتماً باید اولاً منطبق با قانون و در چارچوب دیپلماسی انجام شوند و ثانیاً باید از امکانات گسترده داخلی، تنوع مرزها و روابط مناسب با همسایگان استفاده بهینه شود.
مقاومت مردمی؛ مانعی برای توطئههای آمریکا
1- دیپلماسی ضدمحاصره هوائی ما باید بشدت فعال شود تا بتوانیم از امتیازاتی که در کشورهای همسایه داریم حداکثر بهرهبرداری را به عمل آوریم.
خوشبختانه مردم اکثر کشورهای همسایه ما گرایش شدیدی به ایران دارند و علاوه بر این به دلیل روابط عاطفی، تعاملات معنوی، نیازهای اقتصادی و طبی که میان آنها با ایران وجود دارد محاصره هوائی ایران را برنمیتابند و به دولتهای خود برای مقاومت در برابر فشار آمریکا فشار وارد میکنند.
این واقعیت را این روزها در عراق شاهد هستیم و میبینیم که مردم عراق در شهرهای مختلف با تظاهرات علیه بسته شدن فرودگاهها بر روی خطوط هوائی ایران خواستار لغو این تصمیم میشوند. همین زمینه در سایر کشورهای همسایه نیز وجود دارد و درست در همین نقطه است که دیپلماسی ضدمحاصره میتواند کاربرد داشته باشد و توطئه آمریکا را خنثی کند.
2- ایران باید به سرعت راهها و پایانههای مرزی زمینی خود را در تمام مرزها تقویت کند و با ایجاد تسهیلات در گمرکات و ناوگان حمل و نقل زمینی، دسترسیها را چه برای مسافران و چه برای کالاها آسان و روان کند تا از این طریق کاستیهای ناشی از محاصره هوائی تا حدودی جبران شود.
تقویت زیرساختهای زمینی؛ جبران کاستیهای هوایی
3- وسعت ایران، کثرت همسایگان و وجود مرزهای فراوان، به ایران این امکان را میدهد که مشکلات به وجود آمده از محاصره هوائی را جبران کند. همانطور که دولت توانست در جریان جنگهای تحمیلی 12روزه و 40روزه، به بهترین وجه خدمترسانی به مردم را انجام دهد، برای جبران مشکلات ناشی از محاصره هوائی نیز باید با تلاش و پشتکار مدیران و کارمندان بر مشکلات غلبه کند.
4- مردم ایران همانطور که در تجمعات شبانه در 7 ماه گذشته نشان دادهاند، میدانند که با مقاومت در برابر دشمن میتوان بر توطئهها غلبه کرد. این مردم، صبر و مقاومت و پیمودن راههای مقابله با دشمن را در طول دهههای گذشته به ویژه در جنگ تحمیلی 8 ساله و در برابر تحریمها و فشارهای گوناگون آمریکا و همدستانش تمرین کرده و با نتایج آن آشنا هستند.
بنابراین، توطئه محاصره هوائی دشمن نیز با هوشیاری دولتمردان، تدابیر دقیق در چارچوب دیپلماسی، ایجاد تسهیلات در مرزها و صبر و مقاومت مردم، با شکست مواجه خواهد شد و این آخرین تیر دشمن نیز به سنگ خواهد خورد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی