«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که به گفته بسیاری از تحلیلگران شکست فاجعه‌بارش در برابر ایران باعث شده شانس پیروزی حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو به حداقل برسد، مدعی شده که انتظار دارد جمهوری‌خواهان در ماه نوامبر امسال کنترل کنگره را حفظ کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ در مصاحبه‌ای با «پانچ‌بول نیوز» که روز جمعه منتشر شد، مدعی شد: «فکر می‌کنم ما پیروز خواهیم شد... ما روسای‌جمهور خوبی داشته‌ایم و حتی روسای‌جمهور خوب هم معمولا در انتخابات میان‌دوره‌ای شکست می‌خورند. نمی‌دانم دلیلش چیست. غیر از این، می‌گویم که باید به‌راحتی پیروز شویم.»

ترامپ اذعان کرد که طی یک قرن گذشته، حزب حاکم معمولا در انتخابات میان‌دوره‌ای شکست خورده است؛ صرف‌نظر از اینکه دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان در قدرت بوده‌اند. وی ادعا کرد که این سابقه تاریخی شاید تنها عاملی باشد که در انتخابات نوامبر علیه جمهوری‌خواهان عمل می‌کند.

وی افزود: «این تنها چیزی است که علیه ماست. به دلایلی، رئیس‌جمهور، چه دموکرات باشد چه جمهوری‌خواه، در انتخابات میان‌دوره‌ای شکست می‌خورد. البته، این مربوط به ۱۰۰ سال گذشته است.»

ترامپ که به‌طور مداوم در توهمات خود به سر می‌برد مدعی شده که دستاوردهای دولتش باید به هم‌حزبی‌های او کمک کند. وی به کاهش مالیات‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور و تقویت نیروهای مسلح اشاره کرد. ترامپ همچنین مدعی شد دموکرات‌ها با معرفی نامزدهای ناموفق، مواضع خود را تضعیف می‌کنند.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۳ نوامبر برگزار خواهد شد. به گفته تحلیلگران، جمهوری‌خواهان در این انتخابات با خطر از دست دادن کنترل مجلس نمایندگان در برابر دموکرات‌ها مواجه هستند. کارشناسان کاهش احتمالی اکثریت جمهوری‌خواهان را به افت محبوبیت دولت در بحبوحه تهاجم علیه ایران و همچنین افزایش قیمت‌ها نسبت می‌دهند.