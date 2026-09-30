En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پشت‌پرده شایعه خروج شهروندان اروپایی از ایران!

از ساعاتی پیش خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه: سوئد، آلمان، انگلیس، نروژ، فنلاند، دانمارک، ایتالیا و فرانسه از شهروندان خود خواستند فوراً ایران را ترک کنند.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۳۰
| |
6696 بازدید
کشورهای اروپایی

به گزارش تابناک؛ از ساعاتی پیش خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه: سوئد، آلمان، انگلیس، نروژ، فنلاند، دانمارک، ایتالیا و فرانسه از شهروندان خود خواستند فوراً ایران را ترک کنند.

بررسی‌ها از سفارتخانه‌های این  کشورها نشان می‌دهد که نه سفارت فرانسه، نه انگلیس، نه ایتالیا و نه آلمان و نه سوئد و نروژ و ... در ایران «پیام جدید» صادر نکرده‌اند. پیام‌های منع سفر به ایران یا توصیه به شهروندان برای ترک ایران همان پیام‌هایی است که ماه‌هاست وجود دارد (از ژانویه سال میلادی فعلی) و امروز هیچ هشدار جدیدی صادر نشده است.

اگرچه احتمال وقوع جنگ گسترده جدید منتفی نیست و اساساً هیچگاه طی ماه‌های گذشته جنگ متوقف نشده و به شکل‌های مختلف ادامه داشته است، اما پیام‌های اینچنینی که در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر می‌شود به نظر می‌رسد که بیش از هرچیز به برنامه‌ریزی‌ها برای دمیدن تلاطمات بیشتر در اقتصاد ایران مربوط است.
منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشورهای اروپایی خروج از ایران هشدار ایران سفارتخانه انگلیس فرانسه وقوع جنگ در ایران
چرا حال اینترنت این روزها خراب تر از همیشه است؟
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خروج اضطراری دیپلمات‌های انگلیس از ایران
احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران
احضار سفرای ایران از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان / آمریکا: توافق هسته‌ای با ایران در حال حاضر در اولویت نیست
بیانیه ضدایرانی غرب، مصداق فرافکنی منافقانه است
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۲۸ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۵ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rKI
tabnak.ir/005rKI