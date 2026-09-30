از ساعاتی پیش خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه: سوئد، آلمان، انگلیس، نروژ، فنلاند، دانمارک، ایتالیا و فرانسه از شهروندان خود خواستند فوراً ایران را ترک کنند.

به گزارش تابناک؛ از ساعاتی پیش خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه: سوئد، آلمان، انگلیس، نروژ، فنلاند، دانمارک، ایتالیا و فرانسه از شهروندان خود خواستند فوراً ایران را ترک کنند.

بررسی‌ها از سفارتخانه‌های این کشورها نشان می‌دهد که نه سفارت فرانسه، نه انگلیس، نه ایتالیا و نه آلمان و نه سوئد و نروژ و ... در ایران «پیام جدید» صادر نکرده‌اند. پیام‌های منع سفر به ایران یا توصیه به شهروندان برای ترک ایران همان پیام‌هایی است که ماه‌هاست وجود دارد (از ژانویه سال میلادی فعلی) و امروز هیچ هشدار جدیدی صادر نشده است.

اگرچه احتمال وقوع جنگ گسترده جدید منتفی نیست و اساساً هیچگاه طی ماه‌های گذشته جنگ متوقف نشده و به شکل‌های مختلف ادامه داشته است، اما پیام‌های اینچنینی که در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر می‌شود به نظر می‌رسد که بیش از هرچیز به برنامه‌ریزی‌ها برای دمیدن تلاطمات بیشتر در اقتصاد ایران مربوط است.

منبع: تسنیم