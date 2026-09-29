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پایان ۱۲ سال حضور نظامی ایتالیا در عراق

وزارت دفاع ایتالیا از خروج نیروهای ایتالیایی از عراق و پایان ۱۲ سال حضور نظامی در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۸۲
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عراق

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، وزارت دفاع ایتالیا امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور اروپایی آخرین نیروهای خود را از عراق خارج کرده و به این ترتیب، فصل ۱۲ ساله حضور نظامی این کشور در عراق به پایان رسیده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای ایتالیایی و ناتو پیش‌تر با مقامات محلی عراق توافق کرده بودند که تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) منطقه را ترک کنند. ایتالیا پیش از این نیز در مارس ۲۰۲۶ بیشتر نیروهای خود را پس از حمله هوایی شبانه به یک پایگاه نظامی در منطقه کردستان عراق فراخوانده بود.

نیروهای ایتالیا در عملیات مداخله‌جویانه موسوم به«عزم راسخ» به رهبری آمریکا به بهانه مقابله با گروه تروریستی داعش و همچنین در فعالیت‌های ناتو در عراق  به بهانه اجرای یک مأموریت مشورتی و ظرفیت‌سازی غیرنظامی شرکت کرده بودند.

«گویدو کروزتو»، وزیر دفاع ایتالیا، با اشاره به این خروج، آن را نشانه‌ای از انتقال مسئولیت امنیتی به دولت عراق دانست و تأکید کرد که بغداد باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت خود بر عهده بگیرد.

وزارت دفاع ایتالیا در پایان اعلام کرد که دو افسر پلیس نظامی این کشور در چارچوب مأموریت «EUAM Iraq» اتحادیه اروپا که با موافقت دولت عراق فعالیت می‌کند، در این کشور باقی خواهند ماند.

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عراق ایتالیا نیروهای نظامی خروج نیروها
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