En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیشنهاد هسته‌ای روسیه روی میز ایران

رئیس روس‌اتم از بررسی چندین سایت جدید در ایران برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۸۰
| |
845 بازدید
ایران و روسیه

به گزارش تابناک، رئیس شرکت روس‌اتم، الکسی لیخاچوف امروز گفته است که روس‌اتم در حال بررسی چندین سایت جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای با ظرفیت بالا و پایین در ایران است.

از سه سال پیش عملیات ساخت واحد ۲ و ۳ نیروگاه اتمی در بوشهر وارد فاز اجرایی شده است.

ایران در برنامه هفتم توسعه ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه اتمی راه هدف کرده و قصد دارد ظرفیت تولید برق اتمی خود را ۳ برابر کند. رقمی که ناترازی برق ایران در صنعت را صفر می‌کند.

الکسی لیخاچوف همچنین گفت: هم‌اکنون ۸۰ نفر از کارکنان روس‌اتم به ایران بازگشته‌اند و در پروژه ساخت دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر مشغول فعالیت هستند.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه روس اتم نیروگاه هسته ای نیروگاه اتمی ایران تولید برق
چرا حال اینترنت این روزها خراب تر از همیشه است؟
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روس‌اتم: همکاری هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داشت
روس اتم: نیروگاه هسته‌ای بوشهر در اولویت ما قرار دارد
خبر جدید روس‌اتم از واحدهای ۲ و۳ نیروگاه بوشهر
ایران و روسیه نیروگاه‌ هسته‌ای جدید می‌سازند
رونمایی روس‌اتم از برنامه‌های آتی برای نیروگاه بوشهر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۸۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۵۸ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rJU
tabnak.ir/005rJU