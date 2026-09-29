پیشنهاد هستهای روسیه روی میز ایران
رئیس روساتم از بررسی چندین سایت جدید در ایران برای ساخت نیروگاههای هستهای بزرگ و کوچک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۸۰| |
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به گزارش تابناک، رئیس شرکت روساتم، الکسی لیخاچوف امروز گفته است که روساتم در حال بررسی چندین سایت جدید برای ساخت نیروگاههای هستهای با ظرفیت بالا و پایین در ایران است.
از سه سال پیش عملیات ساخت واحد ۲ و ۳ نیروگاه اتمی در بوشهر وارد فاز اجرایی شده است.
ایران در برنامه هفتم توسعه ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه اتمی راه هدف کرده و قصد دارد ظرفیت تولید برق اتمی خود را ۳ برابر کند. رقمی که ناترازی برق ایران در صنعت را صفر میکند.
الکسی لیخاچوف همچنین گفت: هماکنون ۸۰ نفر از کارکنان روساتم به ایران بازگشتهاند و در پروژه ساخت دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر مشغول فعالیت هستند.
منبع: فارس
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