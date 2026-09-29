به گزارش تابناک، رئیس شرکت روس‌اتم، الکسی لیخاچوف امروز گفته است که روس‌اتم در حال بررسی چندین سایت جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای با ظرفیت بالا و پایین در ایران است.

از سه سال پیش عملیات ساخت واحد ۲ و ۳ نیروگاه اتمی در بوشهر وارد فاز اجرایی شده است.

ایران در برنامه هفتم توسعه ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه اتمی راه هدف کرده و قصد دارد ظرفیت تولید برق اتمی خود را ۳ برابر کند. رقمی که ناترازی برق ایران در صنعت را صفر می‌کند.

الکسی لیخاچوف همچنین گفت: هم‌اکنون ۸۰ نفر از کارکنان روس‌اتم به ایران بازگشته‌اند و در پروژه ساخت دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر مشغول فعالیت هستند.

منبع: فارس