En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

صعود ۱۳۵ هزار واحدی شاخص بورس/ طلا در بورس صدرنشین شد

روند صعودی بورس در چهارمین روز هفته تداوم داشت و با پیشروی شاخص کل به سمت کانال ۷.۶ میلیون واحدی و ثبت رشد ۱۳۵ هزار واحدی، بازار سرمایه شاهد تغییر استراتژی معامله‌گران از دارایی‌های کم‌ریسک به سمت سهام بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۳۶
| |
8191 بازدید
|
۶
بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در جریان معاملات چهارمین روز هفته، روند صعودی خود را با قدرت حفظ کرد و شاهد عملکرد قابل‌قبولی در اکثر نمادها بود.

در بازاری که ۷۰ درصد از نمادهای آن در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند، شاخص کل بورس با رشد ۱۳۵ هزار و ۶۱۴ واحدی به سطح ۷ میلیون و ۵۹۴ هزار واحدی دست یافت. این بازدهی ۱.۸۲ درصدی، نه یک حرکت هیجانی، بلکه نشان‌دهنده یک تقاضای پایدار در بازار سرمایه طی روز جاری بود.

در کنار شاخص کل، سایر نماگرهای بازار نیز همسو با جریان کلی حرکت کردند؛ به طوری که شاخص قیمت وزنی-ارزشی رشد ۲۲ هزار واحدی را تجربه کرد و شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲۴ هزار واحدی، به مرز ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بورس چند هزار میلیارد تومان شد؟

در لیست نمادهای تأثیرگذار بر شاخص، شرکت‌های بزرگی همچون «فملی»، «فارس»، «فولاد»، «تابان»، «شپنا» و «تاپیکو» بیشترین سهم را در هدایت شاخص کل ایفا کردند. در سمت دیگر، نمادهای «داروند»، «غزنجان»، «وبملت»، «ذوب» و «شپنا» نیز در لیست پرتراکنش‌های امروز قرار گرفتند که نشان از توجه معامله‌گران به این نمادها داشت. ارزش معاملات بورس تهران نیز با ثبت بیش از یک میلیون و ۶ هزار معامله، به رقم قابل‌توجه ۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار در پایان این روز به بیش از ۲۶ هزار همت (معادل ۱۰۳.۲ میلیارد دلار) بالغ شد.

صعود ۱۳۵ هزار واحدی شاخص بورس/ طلا در بورس صدرنشین شد

تغییر جریان نقدینگی در معاملات بورس

نکته قابل‌تأمل در معاملات امروز، چرخش نقدینگی است. ثبت یک هزار میلیارد تومان ورود پول حقیقی به معاملات خرد، در کنار خروج ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی از صندوق‌های درآمد ثابت، نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران در حال تغییر استراتژی و خروج از دارایی‌های کم‌ریسک به سمت بازار سهام و صندوق‌های طلا هستند. در این میان، ارزش سفارشات خرید در پایان بازار به ۱۰.۹ همت رسید که نشان‌دهنده تمایل خریداران به تداومِ این روند است.

پرفروش‌ها و پرطرفدارهای بازار سهام

در پایان، صندوق‌های طلا با ورود ۲.۳ همت نقدینگی حقیقی، بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران داشتند و پس از آن گروه‌های فلزات، سرمایه‌گذاری و دارویی در اولویت ورود پول قرار گرفتند. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت، گروه بانکی و صندوق‌های اهرمی با بیشترین خروج پول حقیقی مواجه شدند که در میان نمادها، «وبملت»، «وتجارت» و «نوری» بیشترین خروج را ثبت کردند. این تغییرات جریانی، نشان‌دهنده رویکرد محافظه‌کارانه بخشی از بازار در کنار تمایل به نوسان‌گیری در بخش‌های پربازده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس شاخص کل بورس صندوق طلا
قفل امنیتی شاپرک باطل شد؛ ماجرا چیست؟!
محمود دولت‌آبادی در جمع شانس‌های نوبل ادبیات ۲۰۲۶/ از «کلیدر» تا کتابخانه نوبل
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
6
3
پاسخ
خوب شد جلیلی رئیس جمهور نشد وگرنه جنگ می شد و دلار هم 200 هزار تومان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
الان که رئیس صداسیماست گلم
طحرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
1
پاسخ
خیلی راحت میتونن بورس رو به شکوفایی برسونن - بوسیله اعتماد و شفافیت - نه اینکه دامنه نوسان رو به مدت 3 سال محدود بکنین همه سمت ارز و طلا و دلالی سوق بدین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
این افزایش ها ی بورس پوچ و کاذب و غیر واقعی فقط بخاطر افزایش دلار هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
1
پاسخ
ایول شکوفا شدیم
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
افزایش بورس کاملا کاذب و غیر شفاف است کجای دنیا روی اسب مرده ایران سرمایه گذاری می کنند ، هر وقت سرمایه گذار خارجی آمد و سرمایه گذاری کرد بگو بورس شفاف
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۳ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rIm
tabnak.ir/005rIm