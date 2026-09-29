صعود ۱۳۵ هزار واحدی شاخص بورس/ طلا در بورس صدرنشین شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در جریان معاملات چهارمین روز هفته، روند صعودی خود را با قدرت حفظ کرد و شاهد عملکرد قابلقبولی در اکثر نمادها بود.
در بازاری که ۷۰ درصد از نمادهای آن در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند، شاخص کل بورس با رشد ۱۳۵ هزار و ۶۱۴ واحدی به سطح ۷ میلیون و ۵۹۴ هزار واحدی دست یافت. این بازدهی ۱.۸۲ درصدی، نه یک حرکت هیجانی، بلکه نشاندهنده یک تقاضای پایدار در بازار سرمایه طی روز جاری بود.
در کنار شاخص کل، سایر نماگرهای بازار نیز همسو با جریان کلی حرکت کردند؛ به طوری که شاخص قیمت وزنی-ارزشی رشد ۲۲ هزار واحدی را تجربه کرد و شاخص هموزن نیز با افزایش ۲۴ هزار واحدی، به مرز ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد رسید.
ارزش معاملات بورس چند هزار میلیارد تومان شد؟
در لیست نمادهای تأثیرگذار بر شاخص، شرکتهای بزرگی همچون «فملی»، «فارس»، «فولاد»، «تابان»، «شپنا» و «تاپیکو» بیشترین سهم را در هدایت شاخص کل ایفا کردند. در سمت دیگر، نمادهای «داروند»، «غزنجان»، «وبملت»، «ذوب» و «شپنا» نیز در لیست پرتراکنشهای امروز قرار گرفتند که نشان از توجه معاملهگران به این نمادها داشت. ارزش معاملات بورس تهران نیز با ثبت بیش از یک میلیون و ۶ هزار معامله، به رقم قابلتوجه ۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار در پایان این روز به بیش از ۲۶ هزار همت (معادل ۱۰۳.۲ میلیارد دلار) بالغ شد.
تغییر جریان نقدینگی در معاملات بورس
نکته قابلتأمل در معاملات امروز، چرخش نقدینگی است. ثبت یک هزار میلیارد تومان ورود پول حقیقی به معاملات خرد، در کنار خروج ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی از صندوقهای درآمد ثابت، نشان میدهد که بخشی از سرمایهگذاران در حال تغییر استراتژی و خروج از داراییهای کمریسک به سمت بازار سهام و صندوقهای طلا هستند. در این میان، ارزش سفارشات خرید در پایان بازار به ۱۰.۹ همت رسید که نشاندهنده تمایل خریداران به تداومِ این روند است.
پرفروشها و پرطرفدارهای بازار سهام
در پایان، صندوقهای طلا با ورود ۲.۳ همت نقدینگی حقیقی، بیشترین جذابیت را برای سرمایهگذاران داشتند و پس از آن گروههای فلزات، سرمایهگذاری و دارویی در اولویت ورود پول قرار گرفتند. در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت، گروه بانکی و صندوقهای اهرمی با بیشترین خروج پول حقیقی مواجه شدند که در میان نمادها، «وبملت»، «وتجارت» و «نوری» بیشترین خروج را ثبت کردند. این تغییرات جریانی، نشاندهنده رویکرد محافظهکارانه بخشی از بازار در کنار تمایل به نوسانگیری در بخشهای پربازده است.