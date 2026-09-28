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ادعای ترامپ درباره مذاکرات با ایران: ما پیروز خواهیم شد!

ادعای ترامپ: ممکن است رویداد مربوط به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفورد ارتباطی با ایران داشته باشد. وی درباره مذاکرات با ایران گفت: ما پیروز خواهیم شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۵۹
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رئیس جمهور آمریکا

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ممکن است  رویداد مربوط به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفورد  ارتباطی با ایران داشته باشد. 

خبرنگار از ترامپ پرسید: آیا رویداد مربوط به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفورد  ارتباطی با ایران دارد؟

که او مدعی شد: «ممکن است داشته باشد، اما باید بگویم که از اینکه آنها این موضوع را علنی کردند، تعجب کردم. من این کار را نمی‌کردم.» 

ادعای ترامپ درباره مذاکرات با ایران

ترامپ، درباره مذاکرات با ایران گفت: «ما پیروز خواهیم شد. این مسئله به هر شکلی که باشد، به نتیجه خواهد رسید. این روند خیلی سریع پیش خواهد رفت.»

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