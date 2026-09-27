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بازداشت ۵ نفر نزدیک پایگاه انگلیسی مورد استفاده آمریکا علیه ایران

پلیس بریتانیا پنج مرد را در نزدیکی یک پایگاه هوایی که آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار داده بود، به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۵۸
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انگلیس

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، پلیس بریتانیا پنج مرد را در نزدیکی یک پایگاه هوایی آمریکا که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته، به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده است.

بنا بر این گزارش، ویکی اوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس مبارزه با تروریسم، در بیانیه‌ای گفت: «ما در مراحل اولیه تحقیقات هستیم و پنج مرد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. همان‌طور که انتظار می‌رود، در حال همکاری نزدیک با شرکای خود هستیم تا شرایط و ابعاد این حادثه را مشخص کنیم.»

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دولت بریتانیا به آمریکا اجازه داده بود از بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه هوایی «RAF Fairford» برای حمله به ایران استفاده کند.

بریتانیا در ماه ژوئیه اعلام کرده بود نیروهای مسلح این کشور آماده حفاظت از کشور در برابر هرگونه حمله هستند؛ این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران هشدار داد بریتانیا نباید اجازه دهد بمب‌افکن‌های آمریکایی از فیر‌فورد پرواز کنند و گفت هر پایگاهی که برای انجام حملات مورد استفاده قرار گیرد، هدفی مشروع خواهد بود. 

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