هشدار دبیرکل نجبای عراق درباره لغو پروازهای ایرانی
دبیرکل جنبش نجبای عراق هشدار داد: اگر پروازهای ایرانی ازسر گرفته نشود در فرودگاهها اعتصاب میکنیم.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۷۴| |
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به گزارش تابناک، دبیرکل جنبش نجبای عراق تهدید کرد در صورت ازسرگیری نشدن پروازهای ایران به عراق، مردم این کشور با حضور در فرودگاهها دست به اعتصاب خواهند زد.
شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نجباء عراق نوشت: درصورتی که پروازها ایرانی به عراق ازسرگرفته نشود مردم عراق برای اعتصاب در فرودگاهها حاضر خواهند شد.
منبع: فارس
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