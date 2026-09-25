هشدار دبیرکل نجبای عراق درباره لغو پروازهای ایرانی

به گزارش تابناک، دبیرکل جنبش نجبای عراق تهدید کرد در صورت ازسرگیری نشدن پروازهای ایران به عراق، مردم این کشور با حضور در فرودگاه‌ها دست به اعتصاب خواهند زد.

شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نجباء عراق نوشت: درصورتی که پروازها ایرانی به عراق ازسرگرفته نشود مردم عراق برای اعتصاب در فرودگاه‌ها حاضر خواهند شد.

منبع: فارس