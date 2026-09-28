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پای ایران در پرونده حمله به عربستان باز شد

عوامل حمله از ایران به‌صورت غیرقانونی وارد عراق شدند و پس از آماده‌سازی پهپادها در منطقه الطیب، آنها را به سمت عربستان پرتاب کردند.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۸۸
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۴
حمله ایران

به گزارش تابناک؛ یک مقام امنیتی مدعی شد عوامل حمله چند روز پیش از عملیات، به‌صورت غیرقانونی از ایران وارد عراق شده و پس از آماده‌سازی پهپادها در منطقه الطیب، آنها را به سمت عربستان پرتاب کرده‌اند.

روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی از جزئیات تازه تحقیقات عراق درباره حمله ۱۰ سپتامبر به خط لوله «شرق ـ غرب» عربستان خبر داد و به نقل از مسئولان عراقی مدعی شد تحقیقات به اطلاعاتی درباره یک گروه مرتبط با سپاه پاسداران ایران و جنبش انصارالله یمن رسیده است.

به نوشته این روزنامه، تحقیقات درباره حمله‌ای که از استان میسان انجام شده، تقریبا به پایان رسیده و گزارش نهایی پس از تکمیل اقدامات فنی و امنیتی به علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ارائه خواهد شد.

یک مقام ارشد نظامی عراق گفت حمله از منطقه مرزی «الطیب» در میسان انجام شده و بیش از ۱۵ پهپاد بمب‌گذاری‌شده به‌صورت همزمان به سمت عربستان پرواز کرده‌اند. تیم‌های تحقیقاتی نیز شواهد مربوط به محل پرتاب، رفت‌وآمد عوامل و مسیر انتقال تجهیزات را جمع‌آوری کرده‌اند.

یک مقام امنیتی مدعی شد عوامل حمله چند روز پیش از عملیات، به‌صورت غیرقانونی از ایران وارد عراق شده، در منطقه الطیب پهپاد‌ها را آماده و به سمت عربستان پرتاب کرده و سپس از همان مسیر‌های غیررسمی به ایران بازگشته‌اند. به گفته وی، هسته‌هایی در داخل عراق به این افراد کمک کرده‌اند و طرف عراقی مرتبط با آنها با انصارالله یمن هماهنگی داشته است.

با این حال، مقام عراقی دیگری گفت گروه مسلحی که به عوامل واردشده از ایران کمک کرده، از گروه‌های شناخته‌شده است، اما رهبری آن از حمله اطلاع قبلی نداشته و در طراحی یا اجرای عملیات نقشی نداشته است.

بر اساس این گزارش، شناسایی هویت عوامل، ارتباطات خارجی آنها و شبکه‌هایی که در داخل عراق به جابه‌جایی و استقرارشان کمک کرده‌اند، از مهم‌ترین یافته‌های تحقیقات است. وزارت خارجه عراق نیز اطلاعات و اسناد مربوط به این پرونده را در اختیار ایران قرار داده، اما تهران تاکنون پاسخی نداده است.

احتمال خروج نمایندگی انصارالله از عراق

«العربی الجدید» همچنین از بررسی درخواست دولت عراق برای خروج نمایندگی انصارالله از این کشور خبر داد؛ اقدامی که به گفته منابع، با فشار برخی جریان‌های سیاسی در «چارچوب هماهنگی» مواجه شده است.

دستگاه‌های امنیتی عراق همزمان در حال شناسایی افراد دخیل در انتقال عوامل و بررسی راهکار‌هایی برای جلوگیری از استفاده دوباره از خاک عراق در حملات خارج از این کشور هستند.

گزارش نهایی قرار است جزئیات محل و شمار پهپادها، مسیر ورود و خروج عوامل، گروه‌های مظنون و شبکه‌های پشتیبان آنها و اقدامات پیشنهادی برای جلوگیری از تکرار حملات را شامل شود.

حسین الاسعد، کارشناس مسائل راهبردی، گفت اهمیت تحقیقات تنها به شناسایی محل پرتاب پهپاد‌ها محدود نیست و بغداد باید مسیر کامل عملیات، از ورود عوامل تا خروج آنها و شناسایی تسهیل‌کنندگان را دنبال کند.

وی افزود میزان جدیت بغداد پس از پایان تحقیقات و در اقدامات داخلی و دیپلماتیک آن مشخص خواهد شد.

پس از حمله نیز علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، فرمانده پلیس و فرمانده عملیات میسان را برکنار و مدیران دستگاه‌های امنیتی استان را برای تحقیق احضار کرد. همچنین هیأتی برای بررسی عملکرد فرماندهی عملیات میسان تشکیل شد.

استان میسان به‌دلیل هم‌مرزی با ایران در مرکز این تحقیقات قرار دارد و تمرکز اصلی پرونده بر محل پرتاب پهپادها، نحوه ورود و خروج عوامل و شبکه‌های پشتیبان آنها در داخل عراق است.

منبع: ایلنا

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برچسب ها
ایران حمله به عربستان پهپاد عراق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
5
پاسخ
چرا باید ما از عراق شلیک کنیم از داخل کشور خودمان با ابهت میزنیم صریح هم اعلام میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
5
پاسخ
چه کاریه ایران که مستقیما خودش عربستان رو بخواد میزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
5
پاسخ
ایران بخواد جایی رو بزنه مستقیم میزنه و اعلام رسمی میکنه
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
0
پاسخ
چطور هواپیماهای اسراییل از حریم هوایی عراق رد شدند و ایران زدند ولی کمیته ای تشکیل نشد .
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