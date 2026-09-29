اولین KF-۲۱ تحویل نیروی هوایی کره شد
KF-۲۱ وارد خدمت شد؛ کره جنوبی حالا جنگنده بومی خودش را دارد
اولین فروند تولید انبوه KF-۲۱ تحویل کره جنوبی شد؛ جنگندهای که ۲۵ سال در انتظار ماند.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۴۴| |
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به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی تابناک، کره جنوبی سرانجام نخستین فروند تولید انبوه جنگنده KF-۲۱ «بورامائه» را تحویل نیروی هوایی خود داد؛ اتفاقی که برای برنامه هوافضای نظامی این کشور فقط ورود یک هواپیمای جدید به یک پایگاه نیست، بلکه پایان مرحله توسعه و آغاز دورهای است که جنگنده ساخت داخل باید در کنار هواپیماهای موجود وارد چرخه آموزش، نگهداری و عملیات شود. نخستین فروند با شماره ۰۰۱ در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ از کارخانه صنایع هوافضای کره جنوبی در ساشئون تحویل نیروی هوایی شد و پس از نخستین پرواز رسمی خود به پایگاه یچئون رفت؛ جایی که اسکادران ۱۵۶، پس از سالها توقف، برای بهرهبرداری از KF-۲۱ دوباره فعال شده است. این هواپیما هنوز به معنای عملیاتی شدن کامل ناوگان نیست و نیروی هوایی کره جنوبی اعلام کرده است که اعلام آمادگی عملیاتی KF-۲۱ برای نیمه دوم سال ۲۰۲۷ برنامهریزی شده است.
از ایده ۲۰۰۱ تا جنگندهای که بالاخره پرواز کرد
داستان KF-۲۱ از پروژههای چندساله معمول صنعت هوافضا هم طولانیتر شده است. ایده توسعه جنگنده بومی کره جنوبی در سال ۲۰۰۱ مطرح شد، اما پروژه تا رسیدن به مرحله توسعه واقعی مسیر طولانی از بررسیهای اقتصادی، تغییرات بودجهای و بازنگریهای فنی را پشت سر گذاشت. توسعه سامانه در دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شد و نخستین نمونه در آوریل ۲۰۲۱ از خط تولید خارج شد. نخستین پرواز نمونه اولیه نیز در ژوئیه ۲۰۲۲ انجام گرفت. طی مرحله آزمایش، شش فروند نمونه برای برنامه پروازی ساخته شدند و طبق اعلام سازمان برنامهریزی و خرید دفاعی کره جنوبی، مجموع آزمایشهای پروازی به حدود ۱۶۰۰ سورتی رسید؛ این آزمایشها نزدیک به ۱۳ هزار وضعیت و سناریوی آزمایشی را پوشش دادند و مواردی مانند شلیک تسلیحات هوابههوا و سوختگیری هوایی نیز در آنها بررسی شد. کره جنوبی در ماه مه ۲۰۲۶ مجوز «مناسب برای نبرد» را دریافت کرد و توسعه سامانه در ژوئن به پایان رسید.
فاصله زمانی میان نخستین ایده و تحویل هواپیمای تولیدی به نیروی هوایی، خودش بخشی از داستان KF-۲۱ است. کره جنوبی از ابتدا قصد نداشت صرفاً یک هواپیمای نمایشی بسازد؛ هدف، ایجاد یک پلتفرم رزمی قابل تولید و قابل ارتقا بود که بتواند به تدریج جای جنگندههای قدیمیتر این کشور را بگیرد. F-۴های کره جنوبی سالهاست از خدمت خارج شدهاند و F-۵ها نیز به سن بالایی رسیدهاند. KF-۲۱ برای همین شکاف طراحی شده است؛ جنگندهای مافوقصوت در کلاس ۴.۵ نسل که قرار است بین ناوگان قدیمی و سامانههای پیشرفتهتر آینده قرار بگیرد. تحویل فروند اول در واقع نقطهای است که در آن مسئله از «آیا این هواپیما میتواند ساخته شود؟» به «چگونه باید یک ناوگان واقعی را با آن اداره کرد؟» تغییر میکند.
این تفاوت برای برنامههای جنگندهسازی بسیار مهم است. ساخت نمونه اولیه یک هواپیما با ساخت یک جنگنده تولید انبوه دو مسئله متفاوت هستند. در مرحله نمونهسازی، تمرکز اصلی روی اثبات طراحی، پرواز، سازه، موتور، آیرودینامیک، اویونیک و تسلیحات است؛ اما وقتی هواپیما وارد خط تولید میشود، کیفیت تکرارپذیر تولید، زنجیره تأمین، قطعات یدکی، آموزش تکنسین، دستورالعمل تعمیر و نگهداری، شبیهسازها و تربیت خلبان اهمیت پیدا میکنند. کره جنوبی اکنون وارد همین مرحله دوم شده است. نیروی هوایی پیش از تحویل نخستین هواپیما، خلبانان و نیروهای فنی اولیه را انتخاب و آموزش داده و قرار است سیستمهای عملیاتی و تعمیراتی را به شکل مرحلهای ایجاد کند.
KF-۲۱ فعلاً F-۳۵ نیست؛ اما قرار هم نیست باشد
KF-۲۱ از همان ابتدا برای قرار گرفتن در کلاس ۴.۵ نسل طراحی شد و این نکته در تحلیل جایگاه آن اهمیت دارد. ظاهر هواپیما از برخی ویژگیهای طراحی کمپیدایی استفاده میکند، اما KF-۲۱ را نباید با یک جنگنده پنهانکار کامل مانند F-۳۵ در یک رده قرار داد. هدف کره جنوبی ایجاد یک هواپیمای رزمی با ترکیبی از آیرودینامیک مدرن، رادار آرایه فازی فعال، سامانههای الکترونیکی پیشرفته، تسلیحات هدایتشونده و قابلیت اتصال به شبکه رزمی بوده است؛ در حالی که سطح پنهانکاری و معماری داخلی تسلیحات در نسخههای اولیه آن با فلسفه طراحی F-۳۵ یکسان نیست. همین انتخاب به کره جنوبی اجازه داده است هواپیما را زودتر وارد چرخه تولید کند و قابلیتهای آن را در استانداردهای بعدی افزایش دهد.
نقطه مهم دیگر، خود مفهوم Block I است. نخستین هواپیماهای تولیدی KF-۲۱ قرار نیست تمام قابلیتهایی را که برای خانواده این جنگنده در نظر گرفته شده از همان روز اول داشته باشند. طبق برنامه اعلامشده، کره جنوبی ابتدا ۴۰ فروند KF-۲۱ را با تمرکز بر مأموریتهای هوابههوا تا سال ۲۰۲۸ دریافت میکند و پس از آن ۸۰ فروند دیگر با قابلیت حمل موشکهای هوابهسطح دوربرد تا سال ۲۰۳۲ تولید خواهند شد. این روند نشان میدهد KF-۲۱ قرار است بهصورت تدریجی رشد کند، نه اینکه یک پکیج ثابت باشد که تمام قابلیتهای آن از نخستین فروند در اختیار نیروی هوایی قرار گیرد.
این رویکرد از نظر صنعتی نیز منطقی است. توسعه یک جنگنده همزمان با تمام تسلیحات، حسگرها، نرمافزارها و قابلیتهای شبکهای میتواند برنامه را سالها عقب بیندازد. کره جنوبی مسیر دیگری را انتخاب کرده است: نخست هواپیما را وارد تولید کند، قابلیتهای اصلی را به بلوغ برساند و سپس توان رزمی آن را در نسخههای بعدی افزایش دهد. در چنین معماریای، نرمافزار و اویونیک نقش مهمی پیدا میکنند؛ زیرا بخش قابل توجهی از رشد قابلیتهای یک جنگنده مدرن دیگر الزاماً با تغییر بدنه اتفاق نمیافتد، بلکه از طریق پردازندهها، سنسورها، ارتباطات، جنگ الکترونیک و تسلیحات جدید به دست میآید.
تحویل نخستین KF-۲۱ همچنین از یک زاویه دیگر قابل توجه است: کره جنوبی حالا تجربه طراحی و تولید یک جنگنده مافوقصوت بومی را به دست آورده است. این تجربه فقط به خود هواپیما محدود نمیشود و شامل طراحی سازه، مواد، اویونیک، یکپارچهسازی سامانههای مأموریتی، آزمون پروازی و مدیریت زنجیره تولید نیز هست. کره جنوبی پیش از KF-۲۱ در تولید هواپیماهایی مانند T-۵۰ و FA-۵۰ تجربه قابل توجهی به دست آورده بود، اما KF-۲۱ از نظر پیچیدگی مأموریتی و سطح فناوری یک جهش بزرگتر محسوب میشود. پرواز همراه نخستین KF-۲۱ با FA-۵۰، TA-۵۰ و T-۵۰ در مسیر انتقال به یچئون نیز به شکل نمادین همین زنجیره توسعه صنعتی را نشان داد؛ هواپیماهایی که هرکدام بخشی از مسیر صنعت هوافضای نظامی کره جنوبی را نمایندگی میکنند.
آزمون اصلی از امروز شروع شده است
برای KF-۲۱ دشوارترین مرحله الزاماً پرواز نخستین هواپیمای تولیدی نیست؛ آزمون اصلی زمانی شروع میشود که تعداد هواپیماها بالا برود و نیروی هوایی مجبور شود آنها را مانند یک ناوگان واقعی اداره کند. نخستین اسکادران KF-۲۱ اکنون در حال ایجاد زیرساختهای لازم برای این کار است و نیروی هوایی باید همزمان چند مسیر را جلو ببرد: تبدیل خلبانان از دیگر جنگندهها به KF-۲۱، تربیت نیروهای تعمیر و نگهداری، ایجاد ذخیره قطعات، تعریف چرخه تعمیرات، تثبیت رویههای پروازی و توسعه تاکتیکهای عملیاتی متناسب با تواناییهای این هواپیما. اسکادران ۱۵۶ که پیشتر با F-۴E Phantom پرواز میکرد و در سال ۲۰۱۲ منحل شده بود، در ژوئن ۲۰۲۶ برای مأموریت KF-۲۱ دوباره فعال شد.
همین موضوع نشان میدهد چرا «تحویل به نیروی هوایی» و «آمادهبهکار شدن کامل» دو خبر متفاوت هستند. هواپیما میتواند تحویل شود، پرواز کند و حتی در یک واحد عملیاتی مستقر شود، اما رسیدن به آمادگی رزمی کامل نیازمند ساعتهای پروازی، آموزش، آزمون تسلیحات، توسعه تاکتیکها و شکلگیری زنجیره پشتیبانی است. کره جنوبی برای همین فاصله زمانی تا نیمه دوم ۲۰۲۷ را در نظر گرفته است.
برنامه تولید نیز نشان میدهد سئول روی KF-۲۱ بهعنوان یک پروژه محدود و چند ده فروندی حساب نکرده است. نیروی هوایی کره جنوبی قصد دارد از نخستین فروند تحویلی، تعداد KF-۲۱ها را بهصورت مرحلهای افزایش دهد و تا اوایل دهه ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰ فروند از این جنگنده را در اختیار داشته باشد. اگر برنامه تولید طبق زمانبندی اعلامشده پیش برود، KF-۲۱ به یکی از ستونهای اصلی ناوگان جنگنده کره جنوبی تبدیل خواهد شد؛ نه به عنوان جایگزین یکبهیک همه جنگندههای موجود، بلکه به عنوان بخشی از ترکیب آینده نیروی هوایی این کشور در کنار F-۳۵A، F-۱۵K و دیگر سامانههای رزمی.
KF-۲۱ یک پیام صنعتی هم دارد که شاید از مشخصات پروازی آن مهمتر باشد. کشوری که زمانی برای تأمین جنگندههای پیشرفته خود به واردات وابسته بود، اکنون هواپیمای رزمی مافوقصوت خود را طراحی، آزمایش و تولید کرده و نخستین فروند تولید انبوه را به نیروی هوایی تحویل داده است. این مسیر البته به معنای قطع وابستگی فناوری نیست؛ جنگنده مدرن مجموعهای از فناوریهای داخلی و خارجی است و موتور، برخی سامانهها و تسلیحات میتوانند از زنجیرههای بینالمللی تأمین شوند. ارزش KF-۲۱ در اینجا بیشتر در توانایی یکپارچهسازی، توسعه و تولید یک پلتفرم رزمی پیچیده دیده میشود.
اکنون که نخستین KF-۲۱ وارد یچئون شده، مرحلهای که بیش از یک دهه روی میز مهندسان و آزمایشگران بود به مرحلهای کاملاً متفاوت رسیده است. دیگر سؤال اصلی این نیست که «آیا بورامائه پرواز میکند؟»؛ پاسخ این سؤال در ۲۰۲۲ داده شد. سؤال جدید این است که کره جنوبی با چه سرعتی میتواند از یک هواپیمای تولیدی، یک ناوگان رزمی پایدار بسازد و قابلیتهای آن را در استانداردهای بعدی بالا ببرد. پاسخ این سؤال در تعداد ساعات پرواز، نرخ آمادهبهکاری، کیفیت نگهداری، یکپارچگی تسلیحات و عملکرد واقعی اسکادرانهای KF-۲۱ در سالهای آینده مشخص خواهد شد.
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