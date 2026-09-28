اولتیماتوم آمریکا به بغداد درباره نقض تحریم هوایی

به گزارش تابناک؛ این منبع دولت عراق خاطرنشان کرد که عراق «به دلایل بشردوستانه» درخواست معافیت فرودگاه نجف از این تحریم را کرده است.

به گزارش روزنامه سعودی الشرق الاوسط، این منبع گفت که «طرف آمریکایی توضیح داده است که اقدامات تنبیهی فقط به خطوط هوایی ایران محدود نخواهد شد، بلکه ممکن است به هر نهاد یا فرودگاهی که به این شرکت‌ها خدمات ارائه می‌دهد یا پروازهای آنها را تسهیل می‌کند، گسترش یابد.»

وی افزود که «این هشدار، دولت را تنها با یک گزینه روبه‌رو کرده است: جلوگیری از قرار گرفتن فرودگاه‌های عراق، بخش هوانوردی و کسانی که در آن کار می‌کنند در معرض تحریم‌ها».

پیشتر دولت عراق در بیانیه‌ای رسمی که شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، با اشاره به اقدامات اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که پروازها به کشورهای منطقه را محدود کرده، تصریح کرد: «بغداد در حال گفت‌وگوی مستقیم با واشنگتن است تا برخی فرودگاه‌های عراق را از این محدودیت‌ها مستثنا کند تا امکان ازسرگیری پروازها برای اهداف انسانی، شامل درمان، تحصیل، سفرهای زیارتی و منافع مدنی فراهم شود.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً ۳۶ نهاد مرتبط با بخش هوانوردی ایران، از جمله ۲۷ شرکت هواپیمایی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. این محدودیت‌ها از چهارشنبه گذشته اجرایی شده‌اند.

این در حالی است که دولت بغداد خود را برای جشن گرفتن در روز چهارشنبه که آن را «روز حاکمیت» نامیده که همزمان با خروج نیروهای «ائتلاف آمریکایی» است، آماده می‌کند.

منبع: ایسنا