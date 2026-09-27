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سبزپوشی بورس با ورود ۲.۳ همت پول به معاملات خرد/ صندوق‌های طلا در صدر جذب نقدینگی

جریان معاملات بورس تهران در دومین روز کاری هفته، با افزایش شاخص کل و ورود ۲.۳ همت نقدینگی به معاملات خرد همراه بود. در این روز، شاخص کل با رشد ۱۲۰ هزار واحدی به سطح ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۲۱
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران در دومین روز هفته، یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵، با رشد شاخص‌ها و مثبت بودن بیشتر نمادها به کار خود پایان داد. در جریان معاملات امروز، شاخص کل افزایش یافت و بخش زیادی از نمادهای بازار نیز در محدوده مثبت معامله شدند.

شاخص کل بورس در پایان معاملات با رشد ۱۲۱ هزار و ۵۱ واحدی، معادل ۱.۶۹ درصد، به سطح ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید. شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی نیز با افزایش ۲۰ هزار و ۱۹ واحدی، در محدوده یک میلیون و ۲۰۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن هم ۳۱ هزار و ۴۲۷ واحد رشد کرد و به سطح یک میلیون و ۹۶۱ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص بورس

نمادهای فملی، شپنا، فارس، تابان، فولاد و تاپیکو بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در فهرست نمادهای پرتراکنش بازار نیز نام تابان، فملی، ذوب، وبملت و داروند دیده می‌شد.

ارزش معاملات بورس چند هزار میلیارد تومان؟

معامله‌گران بورسی امروز بیش از ۸۸۲ هزار معامله انجام دادند. ارزش این معاملات از ۳۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و ارزش کل بورس تهران نیز به بیش از ۲۴ هزار همت رسید. این رقم، بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، معادل ۱۰۶.۶ میلیارد دلار است.

در معاملات خرد بازار، ۲.۳ همت پول وارد شد. همچنین ۸۷ درصد نمادها، معادل ۸۳۰ نماد، در محدوده مثبت قرار گرفتند و ۱۳ درصد نمادها، برابر با ۱۲۰ نماد، با افت قیمت همراه شدند. از میان نمادهای مثبت، ۶۷۰ نماد بازدهی بین ۲ تا ۳ درصد را ثبت کردند.

ارزش سفارش‌های خرید در پایان معاملات به ۸.۸ همت رسید؛ در مقابل، ارزش سفارش‌های فروش حدود ۷۰۵ میلیارد تومان بود.

بیشترین ورود پول سهم طلا شد

در میان گروه‌های بورسی، صندوق‌های طلا با ورود ۱.۲ همت پول در صدر قرار گرفتند. پس از آن، گروه دارویی با ۴۰۷ میلیارد تومان، کانه‌های فلزی با ۳۷۸ میلیارد تومان و صندوق‌های سهامی با ۳۷۲ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول را تجربه کردند. در میان نمادها نیز صبا، تکپاد، فزر، سیمانو و شستا بیشترین جذب نقدینگی را داشتند.

در مقابل، بیشترین خروج پول از گروه شیمیایی با ۲۸۰ میلیارد تومان ثبت شد. صندوق‌های اهرمی با ۲۴۷ میلیارد تومان و گروه بانک با ۱۴۱ میلیارد تومان خروج پول، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

 

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