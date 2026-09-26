اعلام آمادگی کوبا برای مذاکره با آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا شامگاه شنبه طی سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: آمریکا با تجاوزاتی یک‌جانبه، تجارت و کشتیرانی کوبا را محدود کرده است.

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه کوبا در ادامه تاکید کرد: این تجاوز چندبعدی از سوی دولت ایالات متحده نزدیک به هفت دهه ادامه داشته و اکنون دوباره به ارعاب و سرکوب متوسل شده‌اند. با این حال، ما آماده گفت‌وگو و همکاری با آمریکا بدون پیش‌شرط و براساس برابری و احترام متقابل هستیم.

او گفت: محدودیت در صادرات سوخت، تجهیزات پزشکی و تحریم شرکت‌های کوبایی، تجاوزی یک‌جانبه بوده که بر حقوق کشورها در تجارت و کشتیرانی آزاد تاثیر گذاشته است. کشورها بر اساس حقوق بین‌الملل حق آزادی تجارت و کشتیرانی دارند، اما آمریکا این حقوق را محدود می‌کند.

رودریگز با اشاره به تهدیدات و لفاظی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور گفت عنوان کرد: چند روز پیش رئیس‌جمهور آمریکا در این سالن اعلام کرد که کوبا یک کشور شکست‌خورده است. اگر کوبا شکست‌خورده است، چرا آمریکا محدودیت‌های گسترده از جمله ممنوعیت سوخت و تحریم‌های دیگر را علیه ما اعمال می‌کند؟! اقدامات آمریکا علیه کوبا نقض جدی منشور ملل متحد است و ما برای دفاع از خود و بازسازی کشورمان تلاش خواهیم کرد.

وی در دفاع از کشورش خاطرنشان کرد: اینکه دولت کوبا را مقصر بدانیم، یک حواس‌پرتی بزرگ است. افکار عمومی جهان باید واقعیت را بدانند. آمریکا با رویکردی تهاجمی در امور داخلی کوبا دخالت می‌کند و از ابزارهای ارتباطی خود برای ارائه روایت‌های نادرست بهره می‌گیرد. همکاری با دولت فعلی آمریکا، به سود همکاری بین‌المللی و تفاهم میان کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات نیست.

وزیر امور خارجه کوبا در پایان با بیان اینکه جامعه جهانی جنایات علیه مردم فلسطین، لبنان و ایران را محکوم کرده است، گفت: ما در این سالها تاثیر توسعه‌طلبی را مشاهده کرده‌ایم که این اقدامات تا چه اندازه غیرقابل قبول هستند. تمام ارکان حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد، جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین و جنگ علیه لبنان و ایران را محکوم کرده‌اند.