En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اعلام آمادگی کوبا برای مذاکره با آمریکا

وزیر خارجه کوبا گفت که هاوانا آماده گفت‌وگو با آمریکا بدون پیش شرط و بر اساس اصل برابری و احترام متقابل است
کد خبر: ۱۳۹۶۱۲۲
| |
1134 بازدید
کوبا

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا شامگاه شنبه طی سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: آمریکا با تجاوزاتی یک‌جانبه، تجارت و کشتیرانی کوبا را محدود کرده است.

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه کوبا در ادامه تاکید کرد: این تجاوز چندبعدی از سوی دولت ایالات متحده نزدیک به هفت دهه ادامه داشته و اکنون دوباره به ارعاب و سرکوب متوسل شده‌اند. با این حال، ما آماده گفت‌وگو و همکاری با آمریکا بدون پیش‌شرط و براساس برابری و احترام متقابل هستیم.

او گفت: محدودیت در صادرات سوخت، تجهیزات پزشکی و تحریم شرکت‌های کوبایی، تجاوزی یک‌جانبه بوده که بر حقوق کشورها در تجارت و کشتیرانی آزاد تاثیر گذاشته است. کشورها بر اساس حقوق بین‌الملل حق آزادی تجارت و کشتیرانی دارند، اما آمریکا این حقوق را محدود می‌کند.

رودریگز با اشاره به تهدیدات و لفاظی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور گفت عنوان کرد: چند روز پیش رئیس‌جمهور آمریکا در این سالن اعلام کرد که کوبا یک کشور شکست‌خورده است. اگر کوبا شکست‌خورده است، چرا آمریکا محدودیت‌های گسترده از جمله ممنوعیت سوخت و تحریم‌های دیگر را علیه ما اعمال می‌کند؟! اقدامات آمریکا علیه کوبا نقض جدی منشور ملل متحد است و ما برای دفاع از خود و بازسازی کشورمان تلاش خواهیم کرد.

وی در دفاع از کشورش خاطرنشان کرد: اینکه دولت کوبا را مقصر بدانیم، یک حواس‌پرتی بزرگ است. افکار عمومی جهان باید واقعیت را بدانند. آمریکا با رویکردی تهاجمی در امور داخلی کوبا دخالت می‌کند و از ابزارهای ارتباطی خود برای ارائه روایت‌های نادرست بهره می‌گیرد. همکاری با دولت فعلی آمریکا، به سود همکاری بین‌المللی و تفاهم میان کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات نیست.

وزیر امور خارجه کوبا در پایان با بیان اینکه جامعه جهانی جنایات علیه مردم فلسطین، لبنان و ایران را محکوم کرده است، گفت: ما در این سالها تاثیر توسعه‌طلبی را مشاهده کرده‌ایم که این اقدامات تا چه اندازه غیرقابل قبول هستند. تمام ارکان حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد، جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین و جنگ علیه لبنان و ایران را محکوم کرده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کوبا سازمان ملل آمریکا مذاکره
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
پشت پرده جنگی که تمام نشده است؛ آیا صلح در دسترس است؟
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
ترامپ از حمله به کوبا عقب‌نشینی کرد!
وزیر جنگ آمریکا، کوبا را به حمله نظامی تهدید کرد
ممنوعیت تجاری آمریکا علیه کوبا تمدید شد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، حزب‌الله، روسیه و کوبا
درخواست سه کشور برای گفتگوی محترمانه آمریکا و کوبا
آمریکا و کوبا وارد گفتگو شدند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۰۳ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۴ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rC6
tabnak.ir/005rC6