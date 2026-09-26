لاوروف: جنگ در تنگه هرمز باید حل شود
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه شامگاه شنبه طی سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: روسیه ایجاد اعتماد بین کشورهای خلیج فارس و ایران را برای حلوفصل اختلافات در خاورمیانه ضروری میداند.
بنا بر این گزارش، وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: روسیه آماده مشارکت در حلوفصل مناقشه غرب آسیا است و ما ابتکاری را برای برقراری صلح در خلیج فارس و حل بحران تنگه هرمز آغاز کردهایم.
لاوروف با بیان اینکه روسیه امیدوار است دبیرکل جدید سازمان ملل متحد به وظایف خود عمل کند و بیطرف باشد، گفت: اوکراین اصول اساسی منشور سازمان ملل مانند احترام به حقوق بشر را زیر پا میگذارد.
وی افزود: غرب به کییف در هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی روسیه توسط پهپادها کمک میکند و اروپا هم از هر فرصتی برای ایجاد اختلال در مذاکرات صلح اوکراین استفاده میکند. با این حال، اهداف عملیات ویژه نظامی روسیه محقق خواهد شد.
وزیر خارجه روسیه به ماجرای حمله نظامی آمریکا به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا و ربایش نیکولاس مادورو، رئیسجمهور سابق این کشور و همسرش توسط آمریکا پرداخت و گفت: روسیه خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش است.
او در بخش دیگری از اظهاراتش به تهدیدات آمریکا علیه کوبا اشاره کرد و گفت: روسیه با کوبا اعلام همبستگی میکند و خواستار لغو محاصره اقتصادی علیه این کشور است.
وزیر امور خارجه روسیه درباره جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیان کرد: هدف قرار دادن تاسیسات هستهای ایران تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضربه جبرانناپذیری به اقتدار آژانس بینالمللی انرژی اتمی وارد کرده و تجاوز ایالات متحده و اسرائیل، زیرساختهای غیرنظامی و همچنین سایتهای هستهای را هدف قرار داده است.
سرگئی لاوروف ضمن اشاره به جنایت مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی که در جریان آن، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شماری از مقامات عالیرتبه ایران به شهادت رسیدند، گفت: این اقدام غیرقابل قبول بوده است.
وی افزود: روسیه ابتکاری را برای برقراری صلح در منطقه خلیج فارس و حل بحران درباره تنگه هرمز آغاز کرده و در کنار سایر کشورها آماده است تا بهطور سازنده در ایجاد ثبات در منطقه مهم راهبردی غرب آسیا مشارکت کند.
لاوروف درباره جنایات دیگری از رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری گفت: با تشدید فعالیت شهرکسازی اسرائیل، اوضاع در کرانه باختری رو به وخامت بیشتر است و ما خواستار تاسیس یک کشور فلسطینی بر اساس قطعنامههای سازمان ملل هستیم.
وزیر خارجه روسیه گفت: شورای امنیت سازمان ملل حدود یک سال پیش طرح صلحی برای غزه تصویب کرد، اما تا به امروز صلح حاصل نشده است. عدم تاسیس یک کشور فلسطینی، امنیت اسرائیل را در برابر تهدیدات مداوم آسیبپذیر نگه میدارد و بنابراین زمان آن رسیده که کشور فلسطین تشکیل شود.