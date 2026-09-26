خسارت روزانه ۲ میلیارد دینار در پی لغو پروازهای ایران به عراق
به گزارش تابناک، عبدالستار الصالحی، از رهبران ائتلاف الانبار امروز (شنبه) در واکنش به محدودیت پروازهای عراق به روی ایران گفت، عراق در پی بسته شدن حریم هوایی خود به روی پروازهای ایران، روزانه بیش از ۲ میلیارد دینار خسارت متحمل میشود.
الصالحی در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومه» افزود: توقف پذیرش پروازهای ایرانی در فرودگاههای عراق در پی فشارهای آمریکا بر دولت این کشور برای جلوگیری از ورود پروازهای ایران صورت گرفته و این اقدام، درآمدهای غیرنفتی دولت عراق را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
وی تأکد کرد تصمیم بغداد برای بستن حریم هوایی به دلیل شرایط امنیتی در ایران، خسارتهای قابل توجهی به بودجه عراق وارد میکند؛ این در حالی است که بغداد برای جبران کسری بودجه به افزایش درآمدهای غیرنفتی نیاز دارد.
این مقام عراقی خواستار بازگشایی حریم هوایی عراق به روی پروازهای عبوری ایران و عدم تبعیت از فشارهای آمریکا شد.
وی هشدار داد، ادامه این وضعیت میتواند با کاهش درآمدهای حاصل از عبور هواپیماها، هزینههای فرود و خدمات زمینی فرودگاهها، کسری بودجه عراق را افزایش دهد.