En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

خسارت روزانه ۲ میلیارد دینار در پی لغو پروازهای ایران به عراق

یکی از رهبران ائتلاف الانبار عراق اعلام کرد بسته شدن حریم هوایی این کشور به روی پروازهای ایران، روزانه بیش از ۲ میلیارد دینار به درآمدهای دولت عراق خسارت وارد می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۱۱
| |
917 بازدید
هواپیما

به گزارش تابناک، عبدالستار الصالحی، از رهبران ائتلاف الانبار امروز (شنبه) در واکنش به محدودیت پروازهای عراق به روی ایران گفت، عراق در پی بسته شدن حریم هوایی خود به روی پروازهای ایران، روزانه بیش از ۲ میلیارد دینار خسارت متحمل می‌شود.

الصالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» افزود: توقف پذیرش پروازهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق در پی فشارهای آمریکا بر دولت این کشور برای جلوگیری از ورود پروازهای ایران صورت گرفته و این اقدام، درآمدهای غیرنفتی دولت عراق را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

وی تأکد کرد تصمیم بغداد برای بستن حریم هوایی به دلیل شرایط امنیتی در ایران، خسارت‌های قابل توجهی به بودجه عراق وارد می‌کند؛ این در حالی است که بغداد برای جبران کسری بودجه به افزایش درآمدهای غیرنفتی نیاز دارد.

این مقام عراقی خواستار بازگشایی حریم هوایی عراق به روی پروازهای عبوری ایران و عدم تبعیت از فشارهای آمریکا شد.

وی هشدار داد، ادامه این وضعیت می‌تواند با کاهش درآمدهای حاصل از عبور هواپیماها، هزینه‌های فرود و خدمات زمینی فرودگاه‌ها، کسری بودجه عراق را افزایش دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق ایران ایرلاین های ایرانی لغو پروازها تحریم
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
پشت پرده جنگی که تمام نشده است؛ آیا صلح در دسترس است؟
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تلاش عراق برای معافیت از محدودیت‌های پروازی ایران
پشت پرده تعلیق پروازهای ایران به نجف
هشدار دبیرکل نجبای عراق درباره لغو پروازهای ایرانی
پروازهای ایران به مقصد بغداد و مسقط لغو شد
پروازهای ایران-تاجیکستان هم لغو شد!
کدام پروازهای خارجی لغو و کدام پروازها برقرار است؟
کنایه کنسولگری ایران در نجف به توقف پروازهای ایرانی
توضیح سفیر ایران درباره وضعیت پروازهای ایران به عراق
توقف فروش بلیت پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۹۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rBv
tabnak.ir/005rBv