عقبنشینی بورس در اولین روز هفته؛ شاخص کل به مدار منفی بازگشت
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افتی ۱۰۳ هزار و ۹۵۵ واحدی (معادل ۱.۴۳ درصد) به سطح ۷ میلیون و ۱۵۳ هزار واحد عقبنشینی کرد. در همین حال، شاخص قیمت وزنی-ارزشی نیز با افت ۱۷ هزار و ۱۹۲ واحدی در جایگاه ۱ میلیون و ۱۸۲ هزار واحد قرار گرفت و شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۹ هزار و ۱۹۶ واحدی، رقم ۱ میلیون و ۹۲۹ هزار واحد را ثبت کرد.
بازدهی منفی بورس در اولین روز هفته در حالی است که هفته گذشته نیز بازار در مجموع چهار روز منفی و تنها یک روز مثبت بود. از سوی دیگر مقایسه بازدهی بورس با دلار، طلا و بیتکوین نشان داد که در هفته قبل، بیتکوین با رشد ۵.۶ درصدی پیشتاز میدان بوده است.
بورس ۱۰۴ میلیارد دلاری
ارزش معاملات در بازار امروز به رقم قابلتوجه ۴۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار نیز در پایان چهارمین روز پاییز به بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ همت (معادل ۱۰۴.۷ میلیارد دلار) رسید.
با وجود فشار فروش سنگین در ساعات ابتدایی، به مرور شاهد افزایش قدرت سمت تقاضا بودیم، اما در نهایت کفه ترازوی بازار به سمت نمادهای منفی سنگینی کرد؛ بهطوری که ۵۴ درصد نمادها در محدوده قرمز به کار خود پایان دادند و در مقابل ۴۶ درصد نمادها مثبت بسته شدند.
چند همت پول از بورس خارج شد؟
نکته قابلتأمل در معاملات امروز، خروج سنگین ۶.۴ هزار میلیارد تومانی پول حقیقی از معاملات خرد بود که نشاندهنده احتیاط معاملهگران در فضای ابهامآلود فعلی است. گروههای شیمیایی، نفتی، فلزات اساسی و بانکها بیشترین سهم را در این خروج سرمایه داشتند و نمادهایی نظیر تابان، شتران، شپدیس، نوری، شبندر، شاوان و وبملت با بیشترین فشار فروش حقیقی مواجه شدند.
بیشترین نقدینگی جذب کدام گروه بورسی شد؟
در نقطه مقابل، جریان ورود پول حقیقی به برخی صنایع و ابزارهای مالی همچنان پایدار ماند. گروه کانه فلزی، دارویی و همچنین صندوقهای درآمد ثابت، طلا و سهامی، پناهگاه سرمایههای خرد در روز منفی بورس بودند که در نمادهای تاصیکو، نارنج، اهرم، کگل، فزر و معدن نمود پیدا کرد. بررسی معاملات امروز نیز نشان میدهد که ارزش سفارشات خرید با ۶.۱ همت، همچنان فاصله معناداری با ارزش سفارشات فروش در سطح ۲.۲ همت دارد؛ وضعیتی که نشان میدهد بازار سرمایه با وجود فشار عرضهها، همچنان در میان دو راهیِ خروجِ سرمایه و جستوجوی فرصتهای جدید برای بازگشت به مدار صعودی، دستبهگریبان است.