هفته سرخ بورس تهران چگونه گذشت؟ / رقابت بازدهی بورس با دلار، طلا و بیتکوین
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در واپسین روزهای شهریورماه کار خود را با افت قیمتها و عقبنشینی شاخصها به پایان رساند. در جریان دادوستدهای هفته گذشته، شاخص کل بورس افت سنگین بیش از ۳۰۰ هزار واحدی (معادل ۴ درصد) را تجربه کرد و در نهایت به سطح ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز رفتاری مشابه داشت و افت ۳.۸ درصدی را ثبت کرد.
بازار سرمایه در طول پنج روز معاملاتی هفته، چهار روز کاملاً سرخپوش را پشت سر گذاشت و تنها در آخرین روز کاری توانست اندکی نفس بکشد و مثبت شود. همین تغییر مسیر در روز پایانی، این امیدواری را در میان سهامداران زنده نگه داشته که شاید در آغاز هفته جدید نیز شاهد تداوم موج مثبت و بازگشت تعادل به تالار شیشهای باشیم.
سهامداران بورسی از کدام صنایع فرار کردند؟
بررسی جریان نقدینگی در هفته گذشته از احتیاط شدید معاملهگران و خروج گسترده پول از صنایع بزرگ بازار حکایت دارد. بیشترین خروج نقدینگی در این بخشها رقم خورد:
- فلزات اساسی: ۴.۱ هزار میلیارد تومان (همت)
- فرآوردههای نفتی و پالایشی: ۲.۸ همت
- صندوقهای سهامی: ۱.۶ همت
- چندرشتهایهای صنعتی و بانکها: هر کدام ۱.۳ همت
- محصولات شیمیایی: ۱.۱ همت
- خودرو و ساخت قطعات: ۸۸۰ میلیارد تومان
نمادهای شاخصساز و بزرگی همچون فولاد، فخوز، وبملت، وتجارت، شپنا، شتران، شبندر، فملی و شستا در صدر لیست بیشترین خروج پول هفتگی قرار گرفتند.
بیشترین ورود پول سهم کدامیک از گروه های بورسی شد؟
در سوی دیگر بازار، سرمایهگذارانی که از سهام خارج شدند ترجیح دادند سرمایه خود را به داراییهای کمریسک و پوششدهنده تورم منتقل کنند:
- صندوقهای سرمایهگذاری: ۸.۸ همت ورود پول
- صندوقهای درآمد ثابت: ۷ همت
- صندوقهای مبتنی بر طلا: ۴.۶ همت
- صندوقهای اهرمی: ۵۳۲ میلیارد تومان
- گروه دارویی: ۵۱۵ میلیارد تومان
- کانههای فلزی: ۴۳۹ میلیارد تومان
در میان نمادها نیز وپاسار، تابان، فزر، فنقره، دوایکس و تاصیکو بیشترین جذب پول حقیقی را در این هفته به خود اختصاص دادند.
نگاهی به کارنامه هفتگی صنایع بورسی
از لحاظ بازدهی هفتگی، صنایع عمده بازدهی مطلوبی ثبت نکردند:
- صندوقهای طلا: ۲.۴+ درصد
- صندوقهای درآمد ثابت: ۰.۵+ درصد
- محصولات شیمیایی: ۰.۶- درصد
- فلزات اساسی: ۱- درصد
- دارویی: ۱.۲- درصد
- مجموع صندوقها: ۱.۵- درصد
- گروه خودرو: ۳.۴- درصد
مقایسه بازدهی بازارها؛ بورس در برابر طلا، دلار و کریپتو
بررسی بازارهای موازی در طول هفت روز گذشته نشان میدهد بیتکوین با رشد ۵.۶ درصدی پیشتاز میدان بوده است. رتبههای بعدی بازدهی هفتگی به ترتیب عبارتند از:
- سکه طلا: ۳.۵+ درصد
- دلار آزاد: ۳.۱+ درصد
- تتر: ۲.۴+ درصد
- انس جهانی طلا و پلاتین: ۲.۵- درصد
- شاخص کل بورس: ۴- درصد
صدرنشین سوددهی ماهانه کدام دارایی بود؟
اما اگر زاویه دیدمان را کمی بازتر کنیم و عملکرد کل شهریورماه را بسنجیم، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. در نمای ماهانه، داراییهای پرریسک بازدهی درخشانی به ثبت رساندند:
- صندوقهای اهرمی: ۲۸.۴+ درصد
- بیتکوین: ۲۴.۸+ درصد
- شاخص کل بورس: ۱۹.۶+ درصد
- تتر: ۱۶.۹+ درصد
- دلار: ۱۶.۴+ درصد
- سکه: ۱۱.۱+ درصد
- صندوقهای طلا: ۶.۷+ درصد
- انس جهانی طلا: ۶.۹- درصد