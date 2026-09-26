پاداش میلیاردی برای قهرمانی که به مدال نرسید!

کمیته ملی المپیک در پی اتفاق رخ‌داده برای فاطمه محیطی‌زاده در بازی‌های آسیایی ناگویا، مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان به این ورزشکار پاداش پرداخت خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ کمیته ملی المپیک در پی اتفاق رخ‌داده برای فاطمه محیطی‌زاده در بازی‌های آسیایی ناگویا، مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان به این ورزشکار پاداش پرداخت خواهد کرد.

بنا بر این گزارش؛ فاطمه محیطی‌زاده تنها نماینده ایران در ماده هفتگانه دوومیدانی بود که پس از برگزاری شش مرحله، پیش از انجام رقابت هفتم از ادامه مسابقات بازماند و شانس کسب مدال را از دست داد. او تا پایان مرحله ششم در جایگاه دوم قرار داشت و یکی از مدعیان کسب مدال محسوب می‌شد.

پس از این اتفاق، محمود خسروی‌وفا، رییس کمیته ملی المپیک، با حضور در محل اقامت تیم دوومیدانی ایران در هتل «توکیو اینن» با محیطی‌زاده دیدار کرد و از عملکرد این ورزشکار تقدیر به عمل آورد.

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کمیته ملی المپیک اعلام کرده است که صرف‌نظر از بررسی‌های فنی و اداری درباره اتفاق رخ‌داده، تلاش محیطی‌زاده در جریان مسابقات مورد توجه قرار گرفته است. این ورزشکار در شش ماده برابر رقبای آسیایی رقابت کرد و تا آستانه کسب مدال پیش رفت.

بر همین اساس، کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان به عنوان پاداش به محیطی‌زاده اختصاص دهد؛ پاداشی که به گفته این کمیته، مستقل از نتیجه نهایی ثبت‌شده در جدول مسابقات در نظر گرفته شده است.

موضوع اتفاق رخ‌داده در رقابت‌های هفتگانه همچنان از سوی کمیته ملی المپیک و فدراسیون دوومیدانی در حال بررسی و پیگیری است.