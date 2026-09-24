عکس: هنگامه هادیانی، دختر تاریخساز ژیمناستیک ایران
هنگامه هادیانی، ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران، در پایان رقابتهای مقدماتی پرش خرک بازیهای آسیایی ناگویا با میانگین امتیاز ۱۲.۳۶۶ در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. وی در حرکت نخست امتیاز ۱۱.۹۰۰ و در حرکت دوم ۱۲.۳۳۳ را به ثبت رساند و با میانگین ۱۲.۳۶۶ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد. هادیانی نخستین زن ژیمناست ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در بازیهای آسیایی شرکت کرده است.
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برچسبها:عکس ورزشی ژیمناست بازی های آسیایی
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نظرات شما
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مریم کاوشی
۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰
سلام/خیلی خوشحالم که ژیمناستیک تو ایران و خصوصا در بخش خانمها داره پیشرفت میکنه و اینکه با لباس پوشیده به این ورزش پرداختن و هم اینکه در یک تورنمنت بین المللی هم ابن پوشش پذیرفته شده خدا رو شکر می کنم خیلی تبریک میگم به خانم هادیانی و امیدوارم این موفقیت که با پوشش کامل به دست آمده رو قدر بدونیم و مسئولین به این ورزش کمک کنند .آرزوی موفقیت بیشتری رو برای خانم هادیانی و دیگر ورزشکاران وطنم رو دارم.