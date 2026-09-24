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کد خبر: ۱۳۹۵۷۶۱
بازدید: ۶۹۵۱
نظرات: ۳

عکس: هنگامه هادیانی، دختر تاریخ‌ساز ژیمناستیک ایران

هنگامه هادیانی، ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در پایان رقابت‌های مقدماتی پرش خرک بازی‌های آسیایی ناگویا با میانگین امتیاز ۱۲.۳۶۶ در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. وی در حرکت نخست امتیاز ۱۱.۹۰۰ و در حرکت دوم ۱۲.۳۳۳ را به ثبت رساند و با میانگین ۱۲.۳۶۶ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد. هادیانی نخستین زن ژیمناست ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در بازی‌های آسیایی شرکت کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی ژیمناست بازی های آسیایی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۵
دست مریزاد دختر ایرانی
پاسخ
8
0
مریم کاوشی
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰
سلام/خیلی خوشحالم که ژیمناستیک تو ایران و خصوصا در بخش خانمها داره پیشرفت میکنه و اینکه با لباس پوشیده به این ورزش پرداختن و هم اینکه در یک تورنمنت بین المللی هم ابن پوشش پذیرفته شده خدا رو شکر می کنم خیلی تبریک میگم به خانم هادیانی و امیدوارم این موفقیت که با پوشش کامل به دست آمده رو قدر بدونیم و مسئولین به این ورزش کمک کنند .آرزوی موفقیت بیشتری رو برای خانم هادیانی و دیگر ورزشکاران وطنم رو دارم.
پاسخ
9
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
کسی که با این شرایط حتی در این سطح شرکت می کنه باید بهش جایزه داد
آخه با لباس پوشیده اونم این ورزش که واقعی آزادی حرکتی بدن خیلی مهمه؟!!!
پاسخ
9
2