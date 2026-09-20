پاداش داغ به بلندقامتان پس از برنزی شدن

به گزارش تابناک، تیم ملی بسکتبال ایران که با حضور پرتعداد بازیکنان جوان به مسابقات آسیایی ناگویا رفته بود، بعد از کسب مدال در این بازی‌ها و با توجه به قانون سرباز قهرمان از سربازی معاف شدند.

پیش از اعزام تیم‌های ملی دبیرکل کمیته ملی المپیک مهدی علی‌نژاد گفته بود: طبق قانون اگر مدال‌آوران (طلا، نقره و برنز) در شرایط سنی سربازی بوده و مشمول شده‌باشند، با کسب مدال آن هم با هر رنگی، معاف خواهند شد.

به این ترتیب مهدی جعفری، مهدی حیدری، متین آقاجانپور، پیتر گریگوریان و علیرضا شریفی که در سن مشمولیت سربازی قرار داشتند با قانون سرباز قهرمان این دوره مهم زندگی‌شان را با افتخار آفرینی در مسابقات آسیایی گذراندند.

نکته جالب جشن فوری آنها بعد از پیروزی مقابل چین زیر سبد سالن بین‌المللی آیچی بود و با ژست‌های مختلف مدال و معافیت از سربازی را جشن گرفتند.