هشدار درباره هزینه ارزی واردات خودروهای لوکس
به گزارش تابناک؛ واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی بار دیگر محل اختلاف میان سیاستگذار پولی و فعالان این حوزه شده است. دستیار ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد، نسبت به هزینه ارزی واردات خودروهای لوکس هشدار داده است. در مقابل، واردکنندگان معتقدند نمیتوان از یک سو با تعیین تعرفه و دریافت حقوق ورودی و مالیات از واردات خودرو منتفع شد و از سوی دیگر، واردکننده را مسوول فشار ارزی ناشی از این سیاست دانست.
اظهارات دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی اما لزوما به معنای مخالفت با اصل واردات خودرو نیست؛ چراکه وی تاکید کرده در شرایطی که محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، خودرو نیز میتواند بهدلیل برخورداری از تقاضای مشخص، در سبد واردات کشور قرار گیرد. به این ترتیب، اختلاف موجود را میتوان بیش از آنکه بر سر «واردات خودرو» دانست، بر سر اولویتبندی منابع ارزی در شرایط محدودیت تعبیر کرد؛ موضوعی که با ورود خودروهای گرانقیمت و لوکس، اهمیت بیشتری پیدا میکند. خودروهایی که به دلیل ارزش بالای هر دستگاه، ارز بیشتری را به خود اختصاص میدهند و از این منظر، در شرایط محدودیت منابع ارزی با پرسشهایی درباره اولویت واردات مواجه هستند.
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در همین حین دستیار ارزی بانک مرکزی در اظهارات خود به موضوع دیگری نیز اشاره کرده است. به گفته وی، بخشی از خودروهای وارداتی از محل ارز اشخاص یا ارز ایرانیان خارج از کشور تامین میشود و از این منظر، ممکن است این تصور شکل بگیرد که واردات چنین خودروهایی فشاری بر منابع ارزی کشور و بهطور مشخص منابع بانک مرکزی وارد نمیکند. بر اساس توضیح ارائهشده از سوی وی حتی اگر واردکننده از منابع ارزی خارج از کشور استفاده کند، در ادامه فرآیند واردات و فروش خودرو در داخل، ارز موردنیاز میتواند از بازار داخلی تامین شود. به این معنا که واردکننده پس از فروش خودرو، اصل سرمایه، سود و هزینههایی مانند حقوق ورودی و مالیات را به ارز تبدیل کرده و در نهایت تقاضای ارزی ایجاد میشود. بنابراین از نگاه سیاستگذار پولی، تفاوتی میان منابع مختلف تامین ارز از منظر اثر نهایی آن بر بازار ارز وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد