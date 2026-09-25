خودرو اولویت ارزی نیست، حتی با ارز خارج از کشور!

قطعاً اگر شرایط ارزی ما بهبود پیدا کند، خودرو هم یکی از واردات دارای متقاضی است و اگر محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، باید تا آن حدی که امکان دارد، اجازه واردات خودرو داده شود؛ اما در شرایط فعلی، طبیعی است که بانک مرکزی اولویتی برای تامین ارز خودرو نداشته باشد.

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد که واردات خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد و حتی واردات با ارز افراد مقیم خارج از کشور نیز نمی‌تواند بدون اثر بر بازار ارز باشد، این خودرو‌ها پس از ورود به کشور به فروش می‌رسند و ارز حاصل از آن در نهایت از کف بازار جمع و از کشور خارج می‌شود.

به گزارش تابناک، مهدی دارابی - دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره واردات خودرو و اولویت تخصیص ارز به این بخش اظهار کرد: در حالی که ما بخش کشاورزی داریم، در سطح شهر و خیابان‌ها خودرو‌های لوکس در حال تردد هستند. قاعدتاً در شرایطی که محدودیت‌های تجاری و محدودیت‌های ارزی داریم، اولویت بانک مرکزی برای واردات خودرو نیست و بانک مرکزی برای خودرو اولویت ارزی قائل نشده است.

وی افزود: قطعاً اگر شرایط ارزی ما بهبود پیدا کند، خودرو هم یکی از واردات دارای متقاضی است و اگر محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، باید تا آن حدی که امکان دارد، اجازه واردات خودرو داده شود؛ اما در شرایط فعلی، طبیعی است که بانک مرکزی اولویتی برای تامین ارز خودرو نداشته باشد.

دارابی در پاسخ به این پرسش که خودرو‌هایی که اکنون در گمرکات کشور وارد شده‌اند و خودرو‌هایی که در سطح شهر مشاهده می‌شوند، از چه مسیری تامین ارز شده‌اند؟ گفت: متأسفانه یک رویه ایجاد شده که ما مشاهده می‌کنیم یک‌سری کالا‌ها وارد گمرکات ما می‌شوند و تخلیه می‌شوند و بعد از تخلیه، به دلایل مختلف و با فشار‌های مختلف، در نهایت ترخیص می‌شوند. اینکه گفته می‌شود کالا در گمرک مانده و در حال خراب شدن است یا کالا در معرض خطر قرار دارد، در نهایت با ادله و دلایل مختلف، این واردات انجام می‌شود. خودرو‌هایی که اکنون داریم، در واقع از همین مسیر وارد شده‌اند.

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره موضوع واردات خودرو با استفاده از ارز افراد مقیم خارج از کشور نیز گفت: من یک بحثی را زیاد می‌شنوم که گفته می‌شود واردات خودرو نیاز به منابع ارزی بانک مرکزی ندارد و می‌توان اجازه داد خودرو با ارز افراد مقیم خارج از کشور وارد شود.

وی در گفت و گویی تصویری گفت: فرض کنیم این موضوع درست باشد؛ یعنی یک‌سری افراد در خارج از کشور زندگی و اقامت دارند و ارزی در خارج از کشور دارند و با آن ارز اقدام به واردات خودرو می‌کنند. اما باید به این موضوع توجه کنیم که وقتی واردات خودرو انجام می‌شود، واردکننده حقوق ورودی را نیز به صورت ریالی پرداخت می‌کند و خودرو را وارد کشور می‌کند. قاعدتاً فردی که مقیم خارج از کشور است و در خارج از کشور زندگی می‌کند، ریال به دردش نمی‌خورد؛ بنابراین حتما خودرو را به فروش می‌رساند و اصل پول خودرو، سودی که کسب کرده، حقوق ورودی و مالیاتی را که پرداخت کرده، همگی یکجا به ارز تبدیل می‌کند و از کشور خارج می‌کند.

دارابی عنوان کرد: بنابراین اینکه بگوییم اینها یک‌سری ارز‌هایی هستند که فشاری به منابع بانک مرکزی وارد نمی‌کنند، حرف درستی نیست. این موضوع شاید به صورت مستقیم فشاری به منابع ارزی بانک مرکزی وارد نکند، اما فردی که این خودرو را وارد می‌کند، ارزش آن را در نهایت از کف بازار جمع می‌کند و از کشور خارج می‌کند؛ بنابراین به منابع ارزی کشور فشار وارد می‌شود.

منبع: ایسنا