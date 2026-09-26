قیمت دلار امروز شنبه ۴ مهرماه؛ نوسان در بازار آزاد، ثبات در مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز تهران در آغاز معاملات نخستین روز هفته (شنبه ۴ مهرماه)، کار خود را با نوسان دلار در کانال ۲۳۳ هزار تومان شروع کرده است.

بر اساس داده‌های کف بازار، قیمت دلار آمریکا در حال حاضر در محدوده ۲۳۳ هزار و ۴۰۰ تا ۲۳۴ هزار تومان داد و ستد می‌شود. همچنین نرخ هر دلار کانادا به ۱۶۵ هزار تومان رسیده است و یورو نیز در جایگاه ۲۶۶ هزار تومانی ایستاده است. قیمت درهم امارات ۶۳ هزار و ۶۰۰ تومان و لیر ترکیه ۴ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده اند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز قیمت تتر با اندکی تفاوت نسبت به دلار بازار آزاد، در سطح ۲۳۳ هزار و ۷۰۸ تومان قرار گرفته است؛ هرچند این نرخ هر لحظه در حال تغییر است.

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این در حالی است که وضعیت در مرکز مبادله حکایت از پایداری نرخ حواله‌ها دارد. امروز نرخ خرید و فروش حواله دلار آمریکا در این مرکز بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل باقی ماند و به ترتیب روی ۱۶۹ هزار و ۹۱ تومان و ۱۷۰ هزار و ۶۲۶ تومان ثابت ماند. این در شرایطی است که در آخرین روز هفته قبل، ورود حواله دلار به کانال ۱۷۰ هزار تومان، خبر مهمی بود که نشان از تداوم روند صعودی نرخ حواله دلار به کانال های بالاتر داشت.

امروز یورو نیز در این مرکز با رشد اندکی همراه بود و نرخ خرید و فروش آن به ترتیب به ۱۹۲ هزار و ۷۲۷ تومان و ۱۹۴ هزار و ۴۷۸ تومان رسید که بیانگر افزایش ۷۰ تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته است. نرخ حواله درهم امارات نیز بدون تغییر، در سطوح ۴۶ هزار و ۴۲ تومان برای خرید و ۴۶ هزار و ۴۶۰ تومان برای فروش تثبیت شد.

تحلیل وضعیت: چشم‌انتظاری بازار ارز به نتایج دیپلماسی

روند صعودی دلار در روزهای اخیر در حالی تداوم یافته که نگاه بازیگران بازار به رویدادهای سیاسی و دیپلماتیک در نیویورک دوخته شده است. حضور هیئت ایرانی و رایزنی‌های پیرامون کاهش تنش‌های منطقه‌ای، اصلی‌ترین محرک انتظارات معامله‌گران بوده است. با وجود انتشار اخبار مربوط به پیشنهاد ایران برای پایان درگیری‌ها که تا حدی از هیجان افزایشی بازار کاسته بود، اما ابهامات موجود پیرامون چشم‌انداز نهایی تنش‌ها، همچنان فشار صعودی را بر قیمت‌ها حفظ کرده است.

در واقع، بازار ارز میان دو لبه قیچی گیر کرده است؛ از یک سو اخباری مبنی بر تعلیق برخی پروازها و تکذیب توافق‌های احتمالی میان ایران و آمریکا، فضای عدم قطعیت را تشدید کرده و از سوی دیگر، انتظار برای دریافت پاسخی مشخص به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی ایران، به عاملی برای احتیاط معامله‌گران تبدیل شده است. همین شرایط باعث شد تا در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، شاهد رشد حدود یک درصدی دلار باشیم که در میان نوسانات هفته اخیر، بیشترین جهش روزانه محسوب می‌شود. در حال حاضر، فقدان اخباری که بتواند تغییر محسوسی در انتظارات تورمی ایجاد کند، باعث شده بازار در وضعیت انتظار و تماشای تحولات دیپلماتیک باقی بماند.