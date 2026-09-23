قیمت تتر امروز کاهش یافت/ افت نرخ پس از یک رکورد!
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت تتر امروز در بازار ارزهای دیجیتال با کاهش همراه شد و هر واحد این استیبلکوین در لحظه تنظیم این گزارش با نرخ ۲۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله میشود. قیمت تتر در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۳۲ درصد افت کرده است.
حجم معاملات روزانه تتر به حدود ۹۰ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده و دامیننس این رمزارز، بر اساس دادههای اعلامشده، ۸.۵ درصد گزارش شده است. این در حالی است که قیمت تتر در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ با ثبت قیمت ۲۳۷ هزار و ۳۶۰ تومان، رکورد قیمتی جدیدی را در بازار داخلی به جا گذاشته بود و نرخ امروز نسبت به ۱۹ شهریور، کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.
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تتر با نماد اختصاری USDT، یک استیبلکوین مبتنی بر بلاکچین است که با هدف حفظ ارزش نزدیک به یک دلار آمریکا عرضه میشود. این رمزارز با ارزش بازاری در حدود ۱۸۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار، در رتبه سوم بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد.
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شرکت تتر لیمیتد (Tether Limited) عرضه USDT را بر عهده دارد. ارزش این توکن به دلار آمریکا متصل است و هدف آن، ثابت ماندن قیمت هر واحد در محدوده یک دلار است. با این حال، نرخ تتر به تومان میتواند تحت تأثیر تغییرات نرخ دلار در بازار داخلی و شرایط عرضه و تقاضا نوسان کند. به همین دلیل، قیمت لحظهای تتر در بازار ایران لزوماً ثابت نیست، حتی اگر ارزش دلاری آن نزدیک به یک دلار باقی بماند.
همتی و عوامل بانک مرکزی؟؟؟؟؟
تتر را میگویند نود و نه صدم دلار منتهی استاد همتی ان را قیمت گذاری ریالی میکنند؟؟؟؟
یعنی شما با تتر چون رمز ارز است با یک کلیک پرداخت انلاین پول را به هر گوشه جهان بخواهی انتقال میدهید ولی
حواله صرافی ها دردسر بسیار دارد
یک هفته باید تو صرافی بروید و بیایید تا ببینید پول به حساب طرف یا شرکت موردنظرتان نشسته یا نه