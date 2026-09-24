افزایش نرخ ارز در ایستگاه پایانی هفته/ ورود حواله دلار به کانال ۱۷۰ هزار تومان

«در آخرین روز کاری هفته، بازار ارز شاهد هم‌سویی نرخ‌ها در دو بازار رسمی و آزاد بود؛ به طوری که با رسیدن بهای دلار در بازار آزاد به ۲۳۴ هزار تومان، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله نیز برای نخستین بار از مرز ۱۷۰ هزار تومان عبور کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بر اساس تحولات آخرین روز هفته در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایشی در حدود شش هزار تومان نسبت به روز گذشته، به رقم ۲۳۴ هزار تومان رسید.

در کنار دلار، سایر ارزهای عمده نیز تغییرات افزایشی را ثبت کردند؛ به‌طوری‌که قیمت هر اسكناس یورو به ۲۶۶ هزار تومان و درهم امارات به ۶۴ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین، هر پوند انگلیس ۳۰۷ هزار تومان، هر دلار کانادا ۱۶۶ هزار تومان و هر لیر ترکیه در کف بازار آزاد ۴۸۰۰ تومان قیمت‌گذاری شدند. این نوسانات افزایشی در بازار آزاد عمدتاً ناشی از رشد انتظارات تورمی و افزایش تقاضا بوده است.

نرخ حواله دلار رکورد زد

در همین حال، بررسی روند معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نشان می‌دهد که نرخ حواله‌های ارزی نیز صعودی بوده است. نرخ خرید حواله دلار آمریکا به ۱۶۹ هزار و ۹۱ تومان رسید و نرخ فروش آن با افزایشی ۱۱۰۰ تومان، برای نخستین بار وارد کانال ۱۷۰ هزار تومان شد و در سطح ۱۷۰ هزار و ۶۲۶ تومان قرار گرفت.

همچنین نرخ خرید حواله یورو به ۱۹۲ هزار و ۶۵۵ تومان (افزایش 630 تومان) و نرخ فروش آن به ۱۹۴ هزار و ۴۰۵ تومان (افزایش 636 تومان) رسید. افزون بر این، نرخ خرید و فروش حواله درهم امارات به ترتیب روی ارقام ۴۶ هزار و ۴۲ تومان و ۴۶ هزار و ۴۶۰ تومان ثبت شد که نسبت به روز قبل گران تر شده است. رشد نرخ رسمی حواله‌ها اثر مستقیم و معناداری بر بهای کالاهای وارداتی از مبادی رسمی دارد و زمینه را برای افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی آماده می‌کند.

تتر هم صعودی شد

در حالی که روز گذشته قیمت تتر کاهش یافته بود و به رقم ۲۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود، حالا در معاملات ارز دیجیتال، قیمت تتر با افزایش به رقم ۲۳۳,۹۶۹ تومان رسیده است.

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در تحلیل کلی این وضعیت، باید اشاره کرد که سیاست‌گذار ارزی همچنان تحت‌تأثیر رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ رسمی حواله‌های ارزی را نیز افزایش می‌دهد تا حداقل فاصله میان این دو نرخ را بیشتر نکند. با این وجود، ضرورت دارد که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی به آثار و پیامدهای تورمی ناشی از رشد نرخ رسمی ارز نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که افزایش این نرخ در نهایت بر بهای تمام‌شده کالاها و هزینه‌های مصرف‌کننده تأثیرگذار خواهد بود.