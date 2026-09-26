En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

واکنش فوری عراق به بحران پروازهای ایران

بغداد برای دور زدن تحریم‌های هوایی آمریکا علیه ایران، وارد مذاکرات فوری با واشنگتن شد تا راه را برای پروازهای بشردوستانه باز کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۲۰
| |
2599 بازدید
|
۱۰
تحریم های هوایی ایران

به گزارش تابناک؛ دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به اقدامات اتخاذ شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص پروازهای ایران به فرودگاه های کشورهای منطقه از جمله عراق، دولت بغداد در حال انجام گفتگوی مستقیم با طرف آمریکایی برای مستثنی کردن برخی فرودگاه های این کشور است.

در ادامه این بیانیه آمده است: هدف از این اقدام از سرگیری پروازهای ایران با انگیزه های بشردوستانه در زمینه های درمان، آموزش، سفرهای زیارتی و منافع مربوط به شهروندان است. دولت عراق به دنبال آرام کردن اوضاع در منطقه است و تاکید دارد که تداوم بحران ها شرایط را پیچیده تر می کند.

بر اساس این بیانیه، دولت عراق از همه طرف ها می خواهد برای دستیابی به راهکار حل بحران ها و درگیری ها به دنبال گفتگو و مذاکره باشند.

پیشتر اقدام دولت عراق در توقف پروازهای ایران انتقادات شدیدی را در میان جریان های سیاسی این کشور از جمله جنبش نجبا ایجاد کرده بود.
منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
تحریم های هوایی ایران پروازهای ایران عراق آمریکا کمک های بشردوستانه
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ پیشنهاد آتش‌بس ۷ روزه را رد کرد
ترامپ پیشنهاد آتش‌بس ۷ روزه را رد کرد
دشمنی خطرناک آمریکا وارد فاز جدیدی شد
آمریکا پرواز تمام شرکت‌های ایرانی را تحریم کرد
ورود کمک‌های بشردوستانه از کربلای معلی به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
19
12
پاسخ
فرودگاه بغداد رو به عنوان اوین هدف مورد اصابت قرار دهید.
دومی امارات
سومی بحرین
چهارمی قطر
پنجمی کویت
ششمی عربستان
هفتمی اردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
4
27
پاسخ
نمک نشناس های پست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
عراق به فکر منافع خودش است نه دیگران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
25
پاسخ
واکنش فوری عراق لغو پروازها بود. بقیش بازی سیاسی و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
2
22
پاسخ
عرضه نه گفتن هم ندارند..حیف ان زحمتها و ایثارهایی که برای ازادی عراقیها از دست داعش کشیده شد..اینها حقشان همان البغدادی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
وینستون چرچیل: چیزی بنام روابط ملل نداریم ،هر آنچه ک هست منافع ملل هست. امیدوارم همین یک جمله ی ساده رو بفهمیم
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
15
پاسخ
عراق بدون دلار ماهانه امریکا فلج خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
18
پاسخ
عراق بهتره پول برق وگاز را بده زودتر ومفت کشتی هاش از تنگه رد نشه این مردک نخست وزیر جدید زیر پرچم امریکاست کلا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
1
پاسخ
یک کشور اسلامی نباید مطیع امر شیطان فرعون زمان ترامپ دیوانه باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
کدوم کشور اسلامی اینها یک ماه دلارشون از آمریکا نیاد کل سیستم اداریشون از هم می پاشه
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۸۰ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۶ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۴۹ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۴۵ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005rAS
tabnak.ir/005rAS