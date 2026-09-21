به گزارش تابناک؛ پرواز تمام شرکت‌های ایرانی از ۲۳ سپتامبر در سراسر جهان متوقف می‌شوند.

شبکه CNBC به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گزارش داد که او درباره ایران گفته است نمی‌تواند مشخص کند درگیری‌ها چه مدت ادامه خواهد داشت.



بسنت همچنین افزود که تمام شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۲۳ سپتامبر (اول مهر) فعالیت خود را در سراسر جهان متوقف خواهند کرد.

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