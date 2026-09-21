آمریکا پرواز تمام شرکتهای ایرانی را تحریم کرد
تمام شرکتهای هواپیمایی ایرانی از ۲۳ سپتامبر (اول مهر) فعالیت خود را در سراسر جهان متوقف خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۹۶| |
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به گزارش تابناک؛ پرواز تمام شرکتهای ایرانی از ۲۳ سپتامبر در سراسر جهان متوقف میشوند.
شبکه CNBC به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گزارش داد که او درباره ایران گفته است نمیتواند مشخص کند درگیریها چه مدت ادامه خواهد داشت.
بسنت همچنین افزود که تمام شرکتهای هواپیمایی ایرانی از ۲۳ سپتامبر (اول مهر) فعالیت خود را در سراسر جهان متوقف خواهند کرد.
منبع: انتخاب
گزارش خطا
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ایران هم باید عیناً اعلام کند، از بیست و سوم سپتامبر، تمام هواپیماهای آمریکایی از پرواز در تمام مسیرهای خارج از آمریکا دشمن محسوب شده و مورد حمله قرار خواهند گرفت و مسئولیت آن را طی نامه ای به سازمان ملل اعلام کند.
نباید ساکت نشست و نگاه کرد...
نباید ساکت نشست و نگاه کرد...
درحیرتم که تمام ۲۰۰کشورجهان بجزچین وروسیه موبه موقوانین وفرمانهای اجرایی دولت امریکارااجرامیکنن حتی بهترازقوانین داخلی خودشون
ایران بایدبرای هراقدام انهااقدام متقابلی کندوگرنه کم کم کشوربه زانودرخواهدامد لابدبعدش نوبت سیستم حمل ونقل ریلی خواهدبود
ایران بایدبرای هراقدام انهااقدام متقابلی کندوگرنه کم کم کشوربه زانودرخواهدامد لابدبعدش نوبت سیستم حمل ونقل ریلی خواهدبود
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد هواپیماها داخل کشور سرویس دهی کنند خیلی بهتر است
بایستی هر پروازی که به سمت امریکا یا در مسیر امریکا باشد تهدید به زده شدن انجام شود . هیچ امریکایی نبایستی در خاورمیانه امنیت داشته باشد از جنین رحم گرفته تا مرد و زن ۹۹ ساله
فقط چند روز برای ساخت بمب اتم فرصت داریم
باید سریع ظرف چند روز بمب اتم بسازیم
این فرصت در تاریخ ایران تکرار نمی شود
و اعلام عمومی که بمب اتم داریم بکنیم و
بعد پزشکیان و ترامپ دیدار بکنند به عنوان دو ابر قدرت
باید سریع ظرف چند روز بمب اتم بسازیم
این فرصت در تاریخ ایران تکرار نمی شود
و اعلام عمومی که بمب اتم داریم بکنیم و
بعد پزشکیان و ترامپ دیدار بکنند به عنوان دو ابر قدرت
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