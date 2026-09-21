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آمریکا پرواز تمام شرکت‌های ایرانی را تحریم کرد

تمام شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۲۳ سپتامبر (اول مهر) فعالیت خود را در سراسر جهان متوقف خواهند کرد. 
کد خبر: ۱۳۹۵۳۹۶
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12558 بازدید
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۱۰
اسکات بسنت

به گزارش تابناک؛ پرواز تمام شرکت‌های ایرانی از ۲۳ سپتامبر در سراسر جهان متوقف می‌شوند.

شبکه CNBC به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گزارش داد که او درباره ایران گفته است نمی‌تواند مشخص کند درگیری‌ها چه مدت ادامه خواهد داشت.

بسنت همچنین افزود که تمام شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۲۳ سپتامبر (اول مهر) فعالیت خود را در سراسر جهان متوقف خواهند کرد. 

منبع: انتخاب

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وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت پروازهای ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۰
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
14
17
پاسخ
غلط کردی .. ...
ناشناس
|
Austria
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
9
17
پاسخ
ایران هم باید عیناً اعلام کند، از بیست و سوم سپتامبر، تمام هواپیماهای آمریکایی از پرواز در تمام مسیرهای خارج از آمریکا دشمن محسوب شده و مورد حمله قرار خواهند گرفت و مسئولیت آن را طی نامه ای به سازمان ملل اعلام کند.
نباید ساکت نشست و نگاه کرد...
عجب
|
United States of America
|
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
9
16
پاسخ
معلوم نیست چرا کسی جواب این اشگول را نمی دهد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
13
پاسخ
درحیرتم که تمام ۲۰۰کشورجهان بجزچین وروسیه موبه موقوانین وفرمانهای اجرایی دولت امریکارااجرامیکنن حتی بهترازقوانین داخلی خودشون
ایران بایدبرای هراقدام انهااقدام متقابلی کندوگرنه کم کم کشوربه زانودرخواهدامد لابدبعدش نوبت سیستم حمل ونقل ریلی خواهدبود
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
10
پاسخ
دکتر پزشکیان با چی میخوای بری سرزمین دشمن
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
14
پاسخ
یعنی پزشکیان میمونه آمریکا؟ راه برگشت نداره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
7
12
پاسخ
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد هواپیماها داخل کشور سرویس دهی کنند خیلی بهتر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
10
7
پاسخ
بایستی هر پروازی که به سمت امریکا یا در مسیر امریکا باشد تهدید به زده شدن انجام شود . هیچ امریکایی نبایستی در خاورمیانه امنیت داشته باشد از جنین رحم گرفته تا مرد و زن ۹۹ ساله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
16
13
پاسخ
فقط چند روز برای ساخت بمب اتم فرصت داریم
باید سریع ظرف چند روز بمب اتم بسازیم
این فرصت در تاریخ ایران تکرار نمی شود
و اعلام عمومی که بمب اتم داریم بکنیم و
بعد پزشکیان و ترامپ دیدار بکنند به عنوان دو ابر قدرت
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
7
13
پاسخ
شرکتهای ما نتوانندکاربکنند،خیلی شرکتها را نخواهیم گذاشت کاربکنند،حالا میبینید@!
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