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فاجعه جاده‌ای؛ ۹ کشته در برخورد اتوبوس و تریلی

سرهنگ کاظمی افزود: بررسی‌های اولیه در محل نشان داد یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد زاهدان در حرکت بوده، با یک دستگاه تریلی کشنده ولوو حامل بار میلگرد برخورد کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۰۴
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حادثه

 به گزارش تابناک؛ سرهنگ امیرمحمد کاظمی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی، صبح امروز در حاشیه حادثه برخورد یک دستگاه اتوبوس با تریلی کشنده در محور بیرجند - قائن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت 00:27 بامداد امروز، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر 10 محور بیرجند به قاین، محدوده گردنه ثمن‌شاهی، بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه در محل نشان داد یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد زاهدان در حرکت بوده، با یک دستگاه تریلی کشنده ولوو حامل بار میلگرد برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: اتوبوس از قسمت جلو با قسمت عقب تریلی برخورد کرده و پس از این حادثه، هر دو خودرو دچار حریق شدند.

کاظمی با اشاره به تلفات این حادثه گفت: در پی این تصادف، 9 نفر جان خود را از دست داده و 5 نفر نیز مصدوم شدند.

در همین حال، مهدی محمدپور، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی، نیز با اشاره به عملیات امدادرسانی اظهار داشت: این حادثه ساعت 00:34 بامداد امروز در کیلومتر 20 محور آرین‌شهر ـ بیرجند، محدوده گردنه ثمن‌شاهی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، 8 تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شامل 15 نیروی عملیاتی به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در مجموع 14 نفر در این حادثه دچار حادثه شدند، تصریح کرد: متأسفانه 9 نفر جان خود را از دست دادند و 5 نفر نیز مصدوم شدند.

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محمدپور ادامه داد: یک نفر از مصدومان توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل شد و سایر مصدومان نیز با اقدامات امدادی و درمانی و با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده جان‌باختگان، گفت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر تا پایان عملیات در صحنه حضور داشتند و اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت: علت دقیق تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کاظمی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب، برای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار دقت و احتیاط بیشتری داشته باشند.
منبع: تسنیم

 

 

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